日本7.5強震前兆？震前海邊全是這動物屍體 詭異景象曝光

青森7.5強震發生前，鄰近的北海道出現大量沙丁魚擱淺。（圖翻攝自X平台）

日本青森縣外海8日深夜發生芮氏規模7.5（原先估測規模7.6）強震，除了最大震度6強的青森縣，周邊的北海道、岩手縣、宮城縣多地也有相當大的震感，不少建物受損、道路坍塌，數萬人第一時間緊急撤離。在這場強震發生前，北海道有民眾發現海邊有大量沙丁魚擱淺死亡，畫面曝光引發日本網友熱議。

根據《Yahoo! JAPAN》報導，日本網友8日上午在X平台PO出影片和照片說，當天他在北海道老家的海灘上發現大量沙丁魚被沖上岸，當地人聞訊去趕海，他也撿了許多沙丁魚回家要做魚乾，笑問其他網友，「現在沙丁魚一公斤大概多少錢啊？」從原PO分享的影片可以看到，整片海灘確實有不少擱淺的沙丁魚，人們紛紛到海邊撿魚。

原PO事後說，影片是他的家人拍攝，父親告訴他，有約莫2000尾沙丁魚擱淺。關於大量沙丁魚被沖上岸的原因，原PO說，家人認為是「沙丁魚被海豚追逐，結果無法游回海中」，因為過去也發生過類似情事，且多與海豚捕獵有關。

巧合的是，當天深夜就發生規模7.5強震，由於2011年3月11日東日本大地震發生前後，日本沿海如千葉、新潟、北海道等地也出現大量沙丁魚被沖上岸的事件，引發天災前兆聯想，其他網友紛紛留言「可能是大地震的前兆」、「剛剛地震了啦……」、「真的不要不信大自然給的警告」。

民眾將擱淺的沙丁魚帶回家做成魚乾。（圖翻攝自X平台）

