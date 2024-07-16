男嬰窒息拔管過世 家屬質疑嘉義長庚產後護理之家疏失

男嬰在加護病房治療，7月15日拔管離世。（家屬提供）

2024/07/16 09:09

〔記者林宜樟／嘉義報導〕6月13日出生的王姓男嬰，與母親6月24日入住嘉義長庚紀念醫院附設產後護理之家，7月3日下午5點母親送男嬰回嬰兒室後，晚上8點40分被發現窒息，送嘉義長庚醫院急救，雖恢復呼吸心跳，但腦部嚴重受損，昨（15日）拔管過世。男嬰家屬表示，經檢視產後護理之家監視器畫面，發現值班人員靠著小床讓寶寶自己喝奶、坐著一邊滑手機一邊抱顧寶寶、相隔40到50分鐘才巡視一次，質疑照顧未完善。

院方：窒息原因待釐清 人員依規定照護

嘉義長庚醫院回應，男嬰進行醫療過程中，院方持續關懷家屬，為何發生窒息，原因仍待釐清；產後護理之家照護人員有依照規定持續照顧嬰兒室嬰兒，並無長時間未照顧情形，對於與家屬認知上有落差，後續會持續關心家屬，加強溝通，也尊重家屬的做法。

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男嬰母親的弟弟說，昨天姊姊辦理離開產後護理之家手續，繳納尾款，從男嬰送醫急救到離開產後護理之家，都無人表達歉意，對於產後護理之家對嬰兒的照護疑未完善感到不滿。

男嬰母親在網路寫下文章，「在最後一刻媽媽抱著你，爸爸也陪在你身旁，媽媽很勇敢忍住不哭，一直抱著你、安撫你，讓你安心的離開去當小天使。」並表示「後悔帶你來嘉義長庚月子中心，後悔那一晚、太多的後悔，也有太多的捨不得」。

文章說明，男嬰於6月13日真空吸引出生，出生後缺氧呼吸急促，在加護病房觀察治療，6月24日痊癒從加護病房出院，入住嘉義長庚產後護理之家，7月3日下午5點送回嬰兒室，當晚晚上8點40分被發現窒息，月子中心急救10分鐘，送往在旁邊的嘉義長庚醫院急診室急救，急救快15分鐘打5針強心針，靠藥物機器恢復呼吸心跳。

男嬰在加護病房進行低溫治療，7月10日做核磁共振，腦部確定已全面性嚴重受損，負責呼吸心跳的腦幹也已受損，只能靠機器維持生命跡象，無法自己呼吸，7月15日拔管離世，母親忍痛寫下「在天上當快樂的小天使，我們真的好愛你」。

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