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    首頁　>　政治

    黃國昌稱柯文哲健康急遽惡化 北所：未出現外傳病症

    台北地院今日裁定前民眾黨主席柯文哲延押禁見2個月。（資料照）

    台北地院今日裁定前民眾黨主席柯文哲延押禁見2個月。（資料照）

    2025/03/28 16:14

    〔記者王定傳／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪起訴、羈押禁見，民眾黨及柯文哲妻子陳佩琪指稱柯文哲有持續血尿，且疼痛伴隨嘔吐現象，恐為急性腎損傷；台北看守所27日表示，柯文哲經戒護就醫後恢復狀況良好，並無外界所傳症狀；台北地院今日裁定柯文哲延押禁見2個月後，民眾黨主席黃國昌隨即召開記者會稱柯文哲健康狀況急遽惡化；北所今日再度表示，截至今日下午，所方持續安排專科醫師診察柯文哲恢復情形，並透過密集向本人重複確認、進行健康評估，現仍確未出現外傳病症。

    黃國昌今日在得知柯文哲延押後，召開記者會指稱，過去幾天中，柯文哲健康狀況急遽惡化，還說：「難道人真的要被你們關到出現生命危險、要等到人倒下時，才要維護基本醫療人權、生命安全嗎？」

    北所今日表示，截至今日下午，所方持續安排專科醫師診察柯文哲恢復情形，並透過密集向本人重複確認、進行健康評估，現仍確未出現外傳病症；且所方為保障被告收容期間健康，針對任何身體不適者，均會立即安排專業醫師診療，按醫囑制定個案所需的治療照護計畫，故原已協同醫院排定柯文哲後續檢查及恢復療程，亦將視其身體狀況變化即時調整，俾利使其受妥適醫療照護。

    北所表示，對於任何被告在所內的健康評估、醫療照護情形，所方均留有紀錄，可供家屬查證調閱，誠摯籲請外界勿隨意揣測、指摘，抹煞盡心照護人員的辛勞。

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