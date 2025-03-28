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    緬甸7.7強震傳到泰國！曼谷大樓瞬間夷為平地恐怖影片曝光

    從民眾上傳的影片可見，多輛汽車因地震緣故受困公路上，而遠處一棟大樓就突然倒塌，頓時煙塵瀰漫，拍攝者嚇得大叫。另有民眾近距離拍下一棟興建中的大樓瞬間倒塌的情景，只見該大樓內部結構直接崩解，垂直崩落倒塌，揚起劇烈沙塵。目前尚不知道兩部影片是否為同一棟大樓。（擷取自X，本報合成）

    從民眾上傳的影片可見，多輛汽車因地震緣故受困公路上，而遠處一棟大樓就突然倒塌，頓時煙塵瀰漫，拍攝者嚇得大叫。另有民眾近距離拍下一棟興建中的大樓瞬間倒塌的情景，只見該大樓內部結構直接崩解，垂直崩落倒塌，揚起劇烈沙塵。目前尚不知道兩部影片是否為同一棟大樓。（擷取自X，本報合成）

    2025/03/28 15:44

    相關新聞請見︰

    緬甸強震泰國晃很大！曼谷BTS地鐵停駛 車廂狂搖畫面曝

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28日下午發生規模7.7強烈地震，震動範圍驚人，遠至泰國曼谷和印度都受到影響。有網友X分享影片，泰國曼谷一棟大樓瞬間倒塌，煙塵四起，嚇得拍攝者驚呼連連。

    緬甸28日下午發生規模7.7強震，美國國家地震中心（國家地震中心）確認，震央位於北緯21.93度、東經96.07度，地震深度僅10公里。

    從民眾上傳的影片可見，多輛汽車因地震緣故受困公路上，而遠處一棟大樓就突然倒塌，頓時煙塵瀰漫，拍攝者嚇得大叫。

    另有民眾近距離拍下一棟同在泰國曼谷興建中的大樓瞬間倒塌的情景，只見該大樓內部結構直接崩解，垂直崩落倒塌，揚起劇烈沙塵。目前尚不知道兩部影片是否為同一棟大樓。

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