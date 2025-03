緬甸7.7強震傳到泰國！曼谷大樓瞬間夷為平地恐怖影片曝光

2025/03/28 15:44

緬甸強震泰國晃很大!曼谷BTS地鐵停駛 車廂狂搖畫面曝

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸28日下午發生規模7.7強烈地震,震動範圍驚人,遠至泰國曼谷和印度都受到影響。有網友X分享影片,泰國曼谷一棟大樓瞬間倒塌,煙塵四起,嚇得拍攝者驚呼連連。

請繼續往下閱讀...

緬甸28日下午發生規模7.7強震,美國國家地震中心(國家地震中心)確認,震央位於北緯21.93度、東經96.07度,地震深度僅10公里。

從民眾上傳的影片可見,多輛汽車因地震緣故受困公路上,而遠處一棟大樓就突然倒塌,頓時煙塵瀰漫,拍攝者嚇得大叫。

BREAKING: Skyscraper under construction collapses in Bangkok, Thailand, following magnitude 7.7 earthquake in Myanmar. pic.twitter.com/EdAaXr0J1f