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    緬甸強震泰國晃很大！曼谷BTS地鐵停駛 車廂狂搖畫面曝

    目前曼谷BTS地鐵已拉下鐵門，等待確認安全後才會恢復營運。（法新社）

    目前曼谷BTS地鐵已拉下鐵門，等待確認安全後才會恢復營運。（法新社）

    2025/03/28 18:16

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸今天（28日）下午發生規模7.7強烈地震，緬甸曼德勒市受災極為嚴重，多處民宅和寺廟倒塌，曼德勒國際機場更是遭到重創，而泰國曼谷也有民眾拍下BTS地鐵受強烈搖晃驚恐畫面。

    緬甸地震泰國很有感！網友在社群平台X分享影片，地鐵車廂正停靠在站內，不過受到強震的影響，導致一旁的紅色車廂搖晃相當劇烈，而周遭的民眾也緊抓著扶手並蹲低身體深怕跌倒。目前緬甸政府已開啟救災機制，泰國地鐵則將全面檢修軌道系統，等待確認安全後才會恢復營運。

    另外，台灣颱風論壇｜天氣特急也在臉書指出，此次強震震央非常靠近緬甸第二大城曼德勒，深度只有10公里，非常淺層，整個東南亞都有明顯搖晃，而在震央附近約有170萬人受影響。

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