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    遊牧民族長住金崙野溪溫泉 還挖地造糞坑臭氣沖天

    民眾表示，溪床「長「出大批帳篷、車輛，有些帳篷還擺盆栽、地毯，根本當自家。（民眾提供）

    民眾表示，溪床「長「出大批帳篷、車輛，有些帳篷還擺盆栽、地毯，根本當自家。（民眾提供）

    2025/03/28 15:59

    〔記者劉人瑋／台東報導〕實在是很煞風景，台東金崙野溪溫泉近來因為露頭再現，可供泡湯的水池面積又擴大，許多Youtuber都前往拍攝，近來吸引許多玩家前往泡湯。想不到人一多，連四驅車都直上河川，有許多人直接搭帳棚住下、吃住都在此，誇張的是連大小便都在當地挖坑解決，外地遊客見狀表示，這些人很多都是在地人，台東觀光玩成這樣，實在太誇張。

    民眾提供照片中，光是棚子就不只一頂，大多都是就地拾起竹子搭起，但有些卻是在粗獷中還帶了講究，頂上是由自備的塑膠帆布蓋上，棚內地面竟還是從家中帶來的仿波斯地毯，外面甕內還插上了植物根本就是盆栽。各式帳棚樣式不一，一旁擺放了住民的皮卡或吉普車供其在溪床上驅馳。

    地點就位在金崙虹橋上游不遠處，爆料民眾表示，真的很糟，本以為最多就是泡湯客多了點「像下水餃一樣」，想不到自己到場時，人雖不多但實在奇臭無比，據現場擺設品推測，這些人已經長久住在哪裡，白天可以出外工作，晚上回來喝酒洗衣服燒東西，大小便都在旁邊挖洞埋起來，臭氣沖天。

    有民眾則認為，自己在此地泡湯，不遠處就是「化糞池」甚至還有民眾自己的「焚化場」，「地下水脈又相通，會不會流進正在泡的池內？想到就噁心」。

    金崙野溪屬縣管河川，聽到又有四驅車出現，縣府建設處立馬回應:「他們又來了！都趕了好幾次了」。其實公所也跟著前往驅趕，但都和公部門玩捉謎藏，甚至還有人能讓鄉長王重仁直接「點名」，「一定又有他！上次又去佔北里村的公有地，全鄉許多國有地，只要他喜歡就搭棚住下，住到被村長趕走又去別地住」。

    據鄉長所言，其中有幾人已是「鄉內遊牧民族」，開著約百萬元的車輛到處「遊牧」，自已也有住處與房舍，就是喜歡佔地露營、一住數日。王重仁說，每次都是好言相勸、將他們請走，看來真的要請警方來處理。

    建設處說，趕好幾次也設牌告示禁止開車進入，當地並未依水域遊憩管理辦法劃設不得玩水，但車輛要進入「一律不行，除非有事先申請」。

    據縣府提供資料，金崙野溪溫泉屬於弱鹼性碳酸氫鈉泉，泉質無色透明稍帶硫磺味，pH值約在7～8之間，溫度可達70～90℃左右，經溪水調節熱度可達40℃以上。前陣子寒流來臨，野溪溫泉就已受到矚目，近來金崙野溪溫泉又被發現，原本的露頭、池子區域又增大，又成了許多野外玩家、Youtuber造訪點。

    民眾表示，溪床「長「出大批帳篷、車輛，有些帳篷還擺盆栽、地毯，根本當自家。（民眾提供）

    民眾表示，溪床「長「出大批帳篷、車輛，有些帳篷還擺盆栽、地毯，根本當自家。（民眾提供）

    野溪溫泉吸引許多民眾造訪。（民眾提供）

    野溪溫泉吸引許多民眾造訪。（民眾提供）

    野溪溫泉吸引許多民眾造訪。（民眾提供）

    野溪溫泉吸引許多民眾造訪。（民眾提供）

    野溪溫泉吸引許多民眾造訪。（民眾提供）

    野溪溫泉吸引許多民眾造訪。（民眾提供）

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