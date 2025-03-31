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    中配小微丈夫稱「走完法律程序」再走？ 移民署澄清：未替當事人發言

    中配小微尚未有離台動作。（圖翻攝自抖音）

    中配小微尚未有離台動作。（圖翻攝自抖音）

    2025/03/31 20:50

    〔記者王冠仁／台北報導〕在台中國配偶劉振亞因為武統言論，被廢止依親居留許可且已離開台灣，與她有類似行為的中配「小微」和「恩綺」，最晚也必須在今天結束前離境。但今天只有恩綺在晚上6時35分從松山機場搭機離境，外傳移民署聯繫上小微丈夫，對方聲稱要「走完法律程序」才離開；移民署今晚澄清，從來沒有替當事人對外發言，否認此一說法。

    今天有多家媒體報導，聲稱小微還沒有具體行為打算離開台灣，移民署聲稱目前掌握小微還沒買機票，但有聯繫上其丈夫，對方聲稱「一切由律師負責，要等走完法律程序（行政訴訟跟訴願）」。

    不過，今天晚上移民署對外澄清，移民署從來沒有替當事人或其家屬對外發言，小微丈夫對外的說法，並非移民署對外透露。

    移民署強調，公權力不容挑戰，小微未依限出境，將依兩岸人民關係條例第18條規定，依法執行強制出境作業。若對小微執行強制出境，屆時相關費用將會依照台灣地區與大陸地區人民關係條例第19條、大陸地區人民及香港澳門居民強制出境處理辦法，應由當事人自行繳納或在台保證人負擔，屆期不繳納，得依法移送行政執行處強制執行。

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