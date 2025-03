美國驚傳小型飛機「撞民宅墜毀」 知名銀行副董疑似當場身亡

2025/03/31 20:43

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國明尼蘇達州日前發生一起墜機事故,一架小型飛機起飛不久,失控墜落到布魯克林公園市(Brooklyn Park)一間民宅後引發大火,所幸屋內無人,但機師不幸當場罹難。事後美國合眾銀行(U.S. Bancorp)指出,罹難機師疑似為銀行副董事長兼首席行政官多蘭(Terry Dolan),失事原因目前仍在調查。

綜合外媒報導,這起事件發生在29日,當天一名機師駕駛單引擎商務機Socata TBM 700,從愛荷華州狄蒙國際機場(DSM)起飛,原定飛往明尼蘇達州北部的阿諾卡郡-布萊恩機場(Anoka County-Blaine Airport),在中午約12點半左右,這架小型飛機墜毀在布魯克林公園市一處住宅區的民宅,當場引發熊熊大火。

當地消防人員表示,飛機上沒有人生還,地面起火的民宅內則沒有人員傷亡報告,事件發生當時有1人在屋內,但他在大火蔓延前就安全逃出。美國國家運輸安全委員會(NTSB)說明,初步資訊顯示機上僅有1人,目前並未公布罹難者身分;不過合眾銀行高層人士在30日透露,這架飛機註冊在多蘭名下,因此罹難機師恐怕就是多蘭。

目前NTSB與聯邦航空局正在對這起事故進行調查,NTSB指出可能導致墜機的因素,包括天氣、駕駛技術及飛機狀況。另據外媒指出,現年63歲的多蘭在1998年加入合眾銀行,2023年升任副董事長兼首席行政官,曾擔任財務長及財富管理部門副董事長,對推動數位轉型及強化銀行財務穩定性有重大貢獻。

U.S. Bank officials suspect that Terry Dolan, vice chair of U.S. Bancorp, was the victim of yesterday’s plane crash in Brooklyn Park.



While the medical examiner's office has yet to confirm his presence on board, all signs point to him being on the plane.



He has been with U.S.… pic.twitter.com/Ms7tf2q5Zc