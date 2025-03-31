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    美國驚傳小型飛機「撞民宅墜毀」 知名銀行副董疑似當場身亡

    美國明尼蘇達州日前發生一起墜機事故，事後美國合眾銀行（U.S. Bancorp）指出，罹難機師疑似為銀行副董事長兼首席行政官多蘭（Terry Dolan）。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    美國明尼蘇達州日前發生一起墜機事故，事後美國合眾銀行（U.S. Bancorp）指出，罹難機師疑似為銀行副董事長兼首席行政官多蘭（Terry Dolan）。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    2025/03/31 20:43

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州日前發生一起墜機事故，一架小型飛機起飛不久，失控墜落到布魯克林公園市（Brooklyn Park）一間民宅後引發大火，所幸屋內無人，但機師不幸當場罹難。事後美國合眾銀行（U.S. Bancorp）指出，罹難機師疑似為銀行副董事長兼首席行政官多蘭（Terry Dolan），失事原因目前仍在調查。

    綜合外媒報導，這起事件發生在29日，當天一名機師駕駛單引擎商務機Socata TBM 700，從愛荷華州狄蒙國際機場（DSM）起飛，原定飛往明尼蘇達州北部的阿諾卡郡-布萊恩機場（Anoka County-Blaine Airport），在中午約12點半左右，這架小型飛機墜毀在布魯克林公園市一處住宅區的民宅，當場引發熊熊大火。

    當地消防人員表示，飛機上沒有人生還，地面起火的民宅內則沒有人員傷亡報告，事件發生當時有1人在屋內，但他在大火蔓延前就安全逃出。美國國家運輸安全委員會（NTSB）說明，初步資訊顯示機上僅有1人，目前並未公布罹難者身分；不過合眾銀行高層人士在30日透露，這架飛機註冊在多蘭名下，因此罹難機師恐怕就是多蘭。

    目前NTSB與聯邦航空局正在對這起事故進行調查，NTSB指出可能導致墜機的因素，包括天氣、駕駛技術及飛機狀況。另據外媒指出，現年63歲的多蘭在1998年加入合眾銀行，2023年升任副董事長兼首席行政官，曾擔任財務長及財富管理部門副董事長，對推動數位轉型及強化銀行財務穩定性有重大貢獻。

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