恐數千人傷亡！緬甸7.7地震 美示警約1300萬人受影響

地震發生於今日下午，震動導致緬甸首都內比都道路隆起破裂，建築物天花板碎裂剝落。根據現場記者描述，市區多處可見牆面剝落與裂縫，民眾紛紛奔出屋外避難，城市一度陷入恐慌。（法新社）

2025/03/28 16:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸中部在當地時間週五（28日）下午發生規模7.7的淺層地震，美國地質調查局（USGS）指出，震央位於實皆省（Sagaing）西北方約16公里，震源深度僅10公里，為典型破壞性淺層地震，且研判此次地震「大規模災難事件」。

綜合外媒報導，地震發生於週五（28日）下午，震動導致緬甸首都內比都（Naypyidaw）道路隆起破裂，建築物天花板碎裂剝落。根據現場記者描述，市區多處可見牆面剝落與裂縫，民眾紛紛奔出屋外避難，城市一度陷入恐慌。

請繼續往下閱讀...

外媒引述美國地質調查局初步研判，這場地震屬於「大規模災難事件」，可能造成數千人傷亡，約有1300萬人同時感受到劇烈搖晃，強震的能量足以摧毀大量建物與基礎設施。

泰國亦感受到明顯震動，尤其在首都曼谷與北部觀光重鎮清邁（Chiang Mai），多名民眾因地震驚醒倉皇逃生。一位清邁居民告訴記者：「我聽到聲音，整棟建築在搖晃，我穿著睡衣跑了出來。」曼谷部分捷運與輕軌交通系統緊急停駛，高樓住戶紛紛疏散。

目前尚無緬甸官方公布的傷亡與災損統計，但通訊中斷與交通癱瘓可能使得災情評估作業延後。國際救援組織與鄰國政府已表達關切，並準備協助援助行動。

USGS warns thousands may have been killed in the Myanmar earthquake: "The disaster is likely widespread" pic.twitter.com/7H4hAl7WVZ — BNO News Live （@BNODesk） March 28, 2025

USGS: Up to 13 million people may have experienced "strong" to "severe" shaking from the Myanmar earthquake pic.twitter.com/FZjSmWVQ6t — BNO News Live （@BNODesk） March 28, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法