恐數千人傷亡！緬甸7.7地震 美示警約1300萬人受影響

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸中部在當地時間週五(28日)下午發生規模7.7的淺層地震,美國地質調查局(USGS)指出,震央位於實皆省(Sagaing)西北方約16公里,震源深度僅10公里,為典型破壞性淺層地震,且研判此次地震「大規模災難事件」。

綜合外媒報導,地震發生於週五(28日)下午,震動導致緬甸首都內比都(Naypyidaw)道路隆起破裂,建築物天花板碎裂剝落。根據現場記者描述,市區多處可見牆面剝落與裂縫,民眾紛紛奔出屋外避難,城市一度陷入恐慌。

外媒引述美國地質調查局初步研判,這場地震屬於「大規模災難事件」,可能造成數千人傷亡,約有1300萬人同時感受到劇烈搖晃,強震的能量足以摧毀大量建物與基礎設施。

泰國亦感受到明顯震動,尤其在首都曼谷與北部觀光重鎮清邁(Chiang Mai),多名民眾因地震驚醒倉皇逃生。一位清邁居民告訴記者:「我聽到聲音,整棟建築在搖晃,我穿著睡衣跑了出來。」曼谷部分捷運與輕軌交通系統緊急停駛,高樓住戶紛紛疏散。

目前尚無緬甸官方公布的傷亡與災損統計,但通訊中斷與交通癱瘓可能使得災情評估作業延後。國際救援組織與鄰國政府已表達關切,並準備協助援助行動。

