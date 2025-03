緬甸規模7.7地震 曼德勒地標阿瓦橋斷裂墜入伊洛瓦底江

2025/03/28 15:34

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸28日下午發生規模達7.7強烈地震,威力驚人。泰國、印度、中國通通感受到地震。地震發生不久即傳出緬甸第二大城曼德勒的地標阿瓦橋(Ava Bridge)遭震垮墜入伊洛瓦底江照片。

緬甸28日下午發生規模達7.7強烈地震,美國國家地震中心(國家地震中心)確認,震央位於北緯21.93度、東經96.07度,地震深度僅10公里。

地震發生後,網路傳出第二大城曼德勒的地標阿瓦橋(Ava Bridge)遭震垮墜入伊洛瓦底江照片與影片,不少外媒已引用報導。

阿瓦橋樑由英人於1934年建造。這座橋樑在第二次世界大戰期間被撤離的英國軍隊摧毀,並在緬甸獨立後於1954年重建。它是跨越伊洛瓦底江的唯一橋樑。

The Ava Bridge, built by the British Empire in 1934, collapsed due to today’s earthquake. Many buildings in Upper Myanmar were also affected and severely damaged. #WhatsHappeninglnMyanmar pic.twitter.com/gISOzYDJto