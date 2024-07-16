中國禁漁期是笑話 澎湖漁民直指中國海警船會通風報信三無漁船

中國禁漁期是笑話？中國三無漁船肆無忌憚遊走海峽中線。（民眾提供）

2024/07/16 10:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來中國海警船頻頻出沒在海峽中線，並以中國禁漁期為由，驅離鄰近作業澎湖籍漁船，無視我國海巡艇在旁護漁，同時澎湖漁民認為中國禁漁期只是個笑話，中國三無船消息比澎湖漁船靈通，只要海警船出動，就會越過海峽中線以東作業，躲避海警船查緝。而澎湖漁船失去中線以西漁場，導致小管減產，市場價格節節升高。

澎湖漁民指出，海峽中線中國三無漁船密密麻麻，只要海警出來，他們都有消息，就會往東跑。由於中國漁船消息比澎湖漁船靈通，通常都是海警船有出來，他們就會往東走，跟澎湖籍漁船卡在一起。不然平常他們都在澎湖籍漁船不敢去的地方，就是中線以西比較靠中國區域作業，他們全都是用滾輪式拖網，比較不會破壞網具。

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根據澎湖漁民觀察，15日有3艘中國海警船，因距離太遠沒拍到，今（16日）上午10時前還沒發現，海警船通常上午10時後才會出動，我國巡防艇根據中國海警船部署路線圖及時間表，不眠不休守候在海峽中線附近，只要發現狀況，就會以中間阻擋方式，將巡防艇阻隔在澎湖籍漁船與海警船之間，不讓海警船與澎湖籍漁船有親密接觸。

另外，因海峽中線以西是澎湖籍漁船小管作業熱區，由於海警船頻頻騷擾，並強勢登檢扣船扣人，讓澎湖籍漁民心生畏懼，只敢在海峽中線以東作業，導致今年小管銳減3成以上，價格也水漲船高，每公斤調漲30-40元以上，讓漁民生計嚴重受到衝擊。

中國海警船出沒有時間規律，同時中國三無漁船消息更為靈通。（民眾提供）

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