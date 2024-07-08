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中國海警船頻頻騷擾澎湖籍漁船 執法線經緯度出現潛規則

中國海警船執法經緯度隱然出現，將虛擬海峽中線實體化。（民眾提供）

中國海警船執法經緯度隱然出現，將虛擬海峽中線實體化。（民眾提供）

2024/07/08 10:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對近來澎湖公海，中國海警船頻頻出沒，騷擾驅離澎湖籍漁船，我國海巡署也重兵部署強力護漁，經過連日在海上上演雙方對峙、你退我進追逐戰戲碼後，潛規則隱然出現，雙方以東經118度34分、北緯23度30分（東碇40海浬、花嶼43海浬）為界，虛擬海峽中線具體化。

根據了解，現值小管產季，目前澎湖籍漁船在七美西南、花嶼西、金門腳、目斗嶼西北等澎湖周遭海域作業，都會被中國海警船廣播驅離，若進入中國12海浬作業，還有被強行扣船登檢危險，澎湖籍大進滿88號至今仍扣在中國福建泉州圍頭軍港，台澎各界都在想法設法營救之中，形成賴清德總統上任以來棘手問題。

由於澎湖漁民反映，中國海警船在北緯23度30分以上驅趕澎湖籍漁船，東經則驅趕到118度34分，這個位置就是距離金門東碇島40海浬、澎湖花嶼43海浬，隱然成為中國海警船執法線，也是以往我國俗稱的海峽中線具體化，將海峽以西畫分成中國漁業區、以東為我國漁民作業區。

由於中國海警船在海峽中線以西巡邏驅離，頻頻騷擾澎湖漁船，相對縮減澎湖漁民捕捉小管作業範圍，因此澎湖漁民只能花加倍油錢，北上到靠近台中附近海域作業。漁民表示，去年養外勞9個多月沒賺錢，只為夏季拚這2、3個月的小管期，如果再沒賺到錢，有很多漁民真的都會餓死。

除了中國海警船外，7月6日衛星照，在金門西南方的中國075型兩棲突擊艦，正進行直升機起降作業，讓外界擔心中國軍方是否介入，導致衝突升高。

中國海警船執法界線，距離金門東碇四十海浬、澎湖花嶼四十三海浬。（民眾提供）

中國海警船執法界線，距離金門東碇四十海浬、澎湖花嶼四十三海浬。（民眾提供）

漁船雷達顯示，中國海警船活動範圍。（漁民提供））

漁船雷達顯示，中國海警船活動範圍。（漁民提供））

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