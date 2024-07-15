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澎湖尖山發電廠龍頭交接 澎湖籍卸任廠長齊聚一堂

澎湖尖山發電廠長交接，卸任廠長陳坤山（左）將印信，交接給新廠長李鳳春。（記者劉禹慶攝）

澎湖尖山發電廠長交接，卸任廠長陳坤山（左）將印信，交接給新廠長李鳳春。（記者劉禹慶攝）

2024/07/15 17:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台電尖山電廠新卸任廠長交接典禮，今（15）日由台電公司專業總工程師擔任監交人，陳坤山廠長屆齡退休，新任廠長由李鳳春接任。澎湖縣長陳光復、秘書長蔡淇賢、楊曜立委辦公室主任段湘玲、湖西鄉長陳振中、鄉代會主席陳紘諒、議員許育愷、澎管處副處長呂玉鉛、澎水校長顏嘉禾、龍門國小校長鄭文健等嘉賓到場觀禮。

退休廠長陳坤山是澎湖西衛子弟，1982年進入台電公司，就一直在尖山發電廠服務，從基層做起，包括機械、電機、電氣、修配、運轉等，具備機電雙才等經歷，多年紮實的實務經驗累積和深厚專業涵養，讓陳廠長對於尖山電廠機組脈絡瞭若指掌，曾偕同工作夥伴一起協力度過限電危機，2021年10月30日見證台澎海底電纜雙向供電。

一向以澎湖人好鄰居自居的尖山電廠，優良傳統是積極投入社會關懷及友善環境，辦理關懷接助經濟弱势、急難救助、提供澎湖在地子獎助學金、捐血、獨老圍爐、帶獨居長者採買年貨等，關懷的腳步從不曾懈怠停歇。

新廠長李鳳春，1980年民國69年加入台電大家族，服務單位經歷大甲溪、協和發電廠大潭發電廠、林口發電廠、通宵發電廠廠等，具備卓越專業電機背景，經各類主管職務歷練，李廠長表示接任尖山發電廠長，必當任重道遠，全力以赴，再創電廠佳績。澎湖籍前尖山廠長洪中郎、歐致誠也到場觀禮。

湖西鄉代表王經邦與尖山代表，致贈禮物給退休廠長陳坤山。（記者劉禹慶攝）

湖西鄉代表王經邦與尖山代表，致贈禮物給退休廠長陳坤山。（記者劉禹慶攝）

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