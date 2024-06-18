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澎湖白鱙及小管盛產 價格明顯下滑

澎湖小管也傳出豐收捷報，價格也便宜不少。（記者劉禹慶攝）

澎湖小管也傳出豐收捷報，價格也便宜不少。（記者劉禹慶攝）

2024/06/18 11:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕受到全球暖化影響，今年澎湖越冬紫菜及海菜都歉收，但「一物衰、一物興」自然法則不變，但白鱙魚苗及小管都大爆發，因盛產緣故，價格也滑落，尤其是白鱙因捕獲體型過小，許多都只能拿去做下雜魚餵魚吃，批發價僅每公斤15元左右，業者說「真的十分可惜」。

澎湖野生的「白鱙魚」是沿海石滬主要漁獲，「白鱙魚」和「丁香魚」都是一種含有豐富鈣、磷、鐵等營養成份的小魚，是相當不錯的鈣質來源，很適合小孩及老人家食用。根據農業部水產試驗所記載，台灣產魩仔及鱙仔主要為鯷科中日本鯷、刺公鯷及異葉公鯷的幼生，依成長階段稱呼不同，全身透白時稱為魩仔，長稍大體側出現銀帶時稱為鱙仔，魩鱙主要產地為宜蘭及屏東。丁香魚則為鯡科中的日本銀帶鯡，產地在澎湖。

另外時序進入小管產季，澎湖傳出有漁船出海，捕捉小管600胎（一籃單位）， 因此3文規格小管每公斤售價由400元，跌至300元左右，許多民眾紛紛搶便宜入手，但300元左右是拖網的小管，手釣小管，因外觀賣相佳，行情仍在500元以上，並未受到產量增加，價格有所波動。

由於白鱙與小管，都是澎湖季節性漁獲，深受澎湖民眾喜愛，也是桌上必備季節性佳餚，價格低廉會趁機大量買入囤貨或饋贈親友，但「魚賤傷漁」，價高又傷了民眾荷包，凡事都無法兩全，只能靠市場機制自由調節。

澎湖今年白鱙盛產，導致價格直直滑落。（記者劉禹慶攝）

澎湖今年白鱙盛產，導致價格直直滑落。（記者劉禹慶攝）

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