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海上驚喜！澎湖遊艇出海巧遇成群海豚 逾30隻海面跳躍嬉戲

成群海豚出現澎湖海域，疑似追逐小管而來。（東福遊艇提供）

成群海豚出現澎湖海域，疑似追逐小管而來。（東福遊艇提供）

2024/07/04 19:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來澎湖海域不平靜！中國海警船進入七美西南、目斗嶼等公海海域，對作業捕撈小管澎湖籍漁船廣播驅離，導致局勢劍拔弩張之際，望安海域傳出好消息，東福遊艇載客今（4）日下午5時在望安船後礁燈塔附近，發現數量約30隻以上海豚，在海面上跳躍追逐嬉戲，讓有幸目睹的遊客都相當興奮。

曾經是台灣海豚故鄉的澎湖群島，每年都列入海豚洄游路線，海豚會乘著海潮、追逐小管等浮游性魚類，在澎湖與嘉義、雲林、台南間的澎湖水道游走，有可能游向屈爪嶼以南、沿著當地人俗稱「竹港（路）」的天然水道，經過員貝嶼前進，這條港路外深內淺，而沙港就位於終點。

東福遊艇下午5時載客出海巡航，行經望安船後礁燈塔附近，發現數量約30隻以上的海豚，讓船上遊客驚呼連連，紛紛拿出手機拍下或錄下難得的畫面。由於現在是小管產季，澎湖也是小管主要產卵地，這群海豚疑似追逐小管而來，但一下子看到3群海豚蹤影，算是相當難得。

今年澎湖小管產量有增加的趨勢，但產區最大的金門角傳統漁場，卻因中國海警船大動作取締扣船，已造成澎湖漁船寒蟬效應，不敢越過海峽中線以西作業，小管價格可能調漲，海豚成群的出現，稍微舒緩愈趨緊張的兩岸趨勢，算是現在澎湖人的小確幸。

海豚成群在望安船後礁燈塔附近出現，成為澎湖小確幸。（東福遊艇提供）

海豚成群在望安船後礁燈塔附近出現，成為澎湖小確幸。（東福遊艇提供）

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