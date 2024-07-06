屏東3大迎王攝影展竟在潮州辦 背後推手是小琉球大千歲轎班

「甲辰正科屏東三大迎王論壇暨攝影木船展」推手王建元出身小琉球，是琉球迎王的大千歲轎班成員。（記者陳彥廷攝）

2024/07/06 22:33

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東迎王平安祭典由東港鎮、琉球鄉及南州鄉地方信仰中心舉辦，主要法器都是木造王船，與海關係緊密，不過，匯整3個迎王經典時刻照片的攝影展已連兩科在不靠海的潮州鎮舉辦，原來，背後推手是潮州鎮公所主任祕書王建元，出身自琉球鄉的他是迎王時的大千歲轎班，「甲辰正科屏東三大迎王論壇暨攝影木船展」今天開幕，他和學者洪瑩發、林君諭擔任迎王文化論壇與談人。

屏東三大迎王中的東港迎王位列國家無形文化資產中重要民俗，琉球迎王是縣定無形文化資產的民俗，南州迎王則擁有夜審、捉鬼等特殊儀式，3鄉鎮每3年1科舉辦，迎請天庭御史下凡，掃除魑魅魍魎淨化人間，儀式中最重要的法器王船，是御史往返天庭的交通工具，王船遶境的「陸上行舟」及最後送王的「燒王船」儀式場面盛大，是全國知名宗教場景。

請繼續往下閱讀...

潮州鎮公所3年前就曾舉辦迎王攝影展，匯集3鄉鎮迎王經典場面。公所再度向廣大攝影玩家徵集迎王照片，還獲得民眾捐出自製的木造小型王船，今天和迎王文化論壇在潮州日式歷史建築文化園區正式展出，場面熱鬧。

王建元說，他是大千歲轎班，每科都要請假回小琉球扛神轎，這個世襲下來的職務就如同他傳承父親般，現在他兒子也加入。他一直希望家鄉特有的民俗文化能夠讓更多人看見，不只「知其然」，更要「知其所以然」，因此，3年前獲得同樣喜愛民俗文化的鎮長周品全支持，和攝影玩家合作策辦實體展，但因疫情改為線上展出。今年以系統化的解說模式再度開展，開幕式由王建元親自導覽，盼自己身歷其境的經驗，能讓更多人看懂迎王文化。

與談人國立政治大學華人宗教研究中心助理研究員洪瑩發也講解東南亞各國的迎王文化，他說，潮州在屏東平原的中心點，原住民、客家、閩南等各個族群匯流於此，在信仰上自然也有地利優勢，而且，未來東港王船文化館落成後，整個迎王因為深厚的底蘊，將原本單點的文化之旅串聯成線，甚至面，擴大到文化觀光的層次，展現民俗文化現今已不同以往的影響層面。

民眾捐贈木製迷你王船，為迎王木船展畫龍點睛。（記者陳彥廷攝）

甲辰正科屏東三大迎王論壇暨攝影木船展重現迎王經典畫面。（記者陳彥廷攝）

甲辰正科屏東三大迎王論壇暨攝影木船展今天開幕。（記者陳彥廷攝）

甲辰正科屏東三大迎王論壇暨攝影木船展開展。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法