梅南德茲被判有罪 成首位非法擔任外國代理人美參議員

70歲美國參議員梅南德茲今天因收賄、詐欺、非法擔任外國代理人等16項罪名，被紐約聯邦法院宣布全部有罪，成為首位非法擔任外國代理人的美國參議員。（路透）

2024/07/17 08:04

〔中央社〕美國聯邦參議員梅南德茲今天因收賄、詐欺、非法擔任外國代理人等16項罪嫌，被紐約聯邦法院宣布全部有罪，成為首位非法擔任外國代理人的美國參議員。梅南德茲表示將上訴，同黨的民主黨籍大老要求他辭去參議員職務。

70歲、曾任參院外交委員會主席的梅南德茲（Robert Menendez）從政長達半世紀，是國會山莊極具影響力的人物。紐約聯邦法院經過約2個月審訊，因收受金條、現金與名車、兜售政治影響力、勒索、貪污與阻礙司法等相關罪名，被判有罪。

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全案其他被告紐澤西州商人哈納（Wael Hana）與戴貝斯（Fred Daibes），也因賄賂等罪名被判有罪。法官將於10月29日宣布刑期。

民主黨籍參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）要求梅南德茲辭去參議員職務，否則將動用表決。若2/3議席通過，可將他驅逐出參院。

梅南德茲在判決後表示，從未違背公職誓詞。他除了是愛國者，沒有其他身份。

聯邦檢察官去年起訴梅南德茲與妻子納丁（Nadine Menendez）及哈納、戴貝斯與烏力貝（Jose Uribe）等3名商人涉嫌貪汙與行賄。梅南德茲透過妻子介紹，收受埃及裔移民哈納與戴貝斯等人的金條、現金及其他贈禮，以政治權力為他們解決紐澤西州的官司做為交換。

哈納也為拉攏美埃關係及美國對埃及的軍事援助，賄賂梅南德茲。梅南德茲曾在會晤埃及官員後，要求國務院官員，對衣索比亞在尼羅河上游興建水壩發電廠爭議，採取更主動措施。埃及因為水壩將影響下游境內供水．長期反對這項計畫。

梅南德茲也為美國對埃及輸出清真肉品，向反對提供單一廠商合約的農業部施壓，以利與哈納有關的業者。

此外，梅南德茲在紐澤西當地也收受賄絡，介入商人烏力貝（Jose Uribe）等人的保險詐欺官司。烏力貝要求梅南德茲動用權力撤銷案件，檢方停止調查。

梅南德茲與妻子納丁約會2年後，於2020年結婚。出生於貝魯特的納丁年幼移民美國，涉嫌在梅南德茲多項貪腐案件擔任中間人，法官因她罹病治療，將分案單獨審理。

古巴裔的梅南德茲生於紐約市，在紐澤西州與國會極具影響力，主導民主黨與國會對國際重大事件的政策。梅南德茲10年前因涉貪就引起爭議，但法院未能作出有罪判決。2年前在爭議下繼續當選參議員，但被迫辭去外委會主席。

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