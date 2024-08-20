緊緊抱一團？中國總理、副總理都赴俄羅斯 李強還要訪白俄

應俄羅斯總理米舒斯京（左）的邀請，中國總理李強（右）20日將主持中俄總理第29次定期會晤。圖為兩人去年底在北京會面。（法新社資料照）

2024/08/20 11:13

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國、俄羅斯兩國高層近日連番舉行會晤。中國總理李強20日將赴俄羅斯，主持中俄總理第29次定期會晤，此行也將訪問白俄羅斯。俄羅斯入侵烏克蘭後，面臨各國制裁，中國卻持續送暖，中國國務院副總理何立峰、國務委員諶詒琴這幾天也都到莫斯科，顯見兩國「戰略伙伴關係愈發緊密」。

中國外交部19日在官網宣布，應俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）、白俄羅斯總理高羅夫欽科（Roman Golovchenko）的邀請，李強20日至23日赴俄羅斯主持中俄總理第29次定期會晤，並訪問俄羅斯與白俄羅斯。

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除了李強的訪問，國務院副總理何立峰19日至20日在莫斯科出席「中俄總理定期會晤委員會第28次會議」；國務委員諶詒琴19日也將在莫斯科主持「中俄人文合作委員會會議」。

據外媒報導，李強本次訪問正值中國和俄羅斯加強經濟、外交合作之際。自俄烏戰爭開打以來，中俄兩國的戰略伙伴關係愈發緊密。

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）去年2次訪華，並於去年12月承諾成為北京的「可靠夥伴」。白俄羅斯嚴重依賴莫斯科的政治和財政支持，甚至淪為俄軍2022年2月攻擊烏克蘭的跳板。

今年7月，白俄羅斯正式加入上海合作組織（SCO），成為該集團第10個成員國，北京將其視為對美國霸權的潛在制衡力量。

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