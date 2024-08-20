立陶宛在白俄邊境建軍事基地 未來可供4000名德軍進駐

立陶宛19日舉行邊境軍事基地動土儀式，開始在魯德寧凱一帶建造軍事基地。（路透）

2024/08/20 11:25

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為了因應俄羅斯威脅，立陶宛19日舉行邊境軍事基地動土儀式，開始在魯德寧凱（Rudninkai）一帶建造軍事基地，2027年完工可供德國部隊進駐，該基地距離白俄羅斯僅20公里。

根據《路透》報導，德國去年承諾在那些與俄羅斯接壤的北約、歐盟成員國部署軍隊，立陶宛便是其中之一。立陶宛國防部長瓦克諾哈斯（Raimundas Vaiksnoras）指出，立陶宛政府將在未來3年花費10億歐元（約新台幣353.7億）來建設該基地，這也是立陶宛史上最大的建設項目之一。瓦克諾哈斯強調，對於立陶宛這個人口290萬、經濟規模只有德國十分之一的國家來說，這是個鉅額投資。

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不過瓦克諾哈斯也強調，未來德軍進駐基地後，可以讓立陶宛人民放心，並對俄羅斯產生威懾作用。魯德寧凱基地靠近立陶宛首都維爾紐斯，距離白俄羅斯則是僅有20公里距離，基地內可容納約4000名士兵，並設置戰車保修設施，以及各種規模的射擊場地。屆時德軍除了駐守在該基地外，還會有大約1000名德國軍事人員與承包商被派駐至立陶宛其他地區。

由於立陶宛今年將國防預算支出提高到國內生產毛額（GDP）的3％，總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）在動土儀式中表示：「如果立陶宛不安全，他們（德國）也就不安全。」《路透》6月曾報導，德國在一份預算草案中，計畫以29.3億歐元（約新台幣1036.3億）訂購105輛「豹2A8」戰車（Leopard 2 A8），其中有部分將部署在立陶宛的德國戰鬥旅。

基地2027年完工後可供德國部隊進駐，該基地最多可容納4000人，距離白俄羅斯僅20公里。（路透）

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