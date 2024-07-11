參議員也跳船！民主黨資深盟友籲拜登「為國家好」退選

民主黨籍參議員威爾許（Peter Welch，見圖）開參院第一槍，投書媒體呼籲拜登為國家利益退選。（美聯社）

2024/07/11 15:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「換拜」風波持續延燒，繼多位黨籍眾議員、好萊塢影星喬治克隆尼紛出聲後，曾任多屆眾議員的民主黨籍參議員威爾許（Peter Welch）11日投書媒體，呼籲拜登為國家利益退選。

綜合外媒報導，「換拜」風波持續延燒，近日除多位民主黨眾議員、好萊塢巨星喬治克隆尼相繼出聲後，民主黨籍參議員威爾許投書《華盛頓郵報》，以「拜登應該為國家利益而退選」為題，敦促拜登應以大局為重，為了國家的利益，「交棒」給最好的人選。

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威爾許表示，拜登是這個時代最優秀的總統之一，四年前從暴君（指川普）的手中解救了美國，現在他想再擊敗一次川普、做一樣的事情，雖然可以理解，但拜登「已非最佳的候選人」。

威爾許呼籲，拜登應「為了國家的利益而退選」，只有他可以改變社會討論的焦點，讓全國的討論從拜登的年齡轉移到真正重要的事情，如阻止川普和共和黨「2025計畫」等極端議程的推禁。

威爾許強調，自己是帶著悲傷的心情做出此決定，身為佛蒙特州（Vermont）參議員，雖然選民熱愛拜登，但更害怕川普再次當選。

威爾許指出，拜登應該以國家、以民主黨的團結為念，「交棒」如副總統賀錦麗或其他優秀、年輕、有選舉能力的州長或參議員。

威爾許說，拜登過去多次將人民放在首位，展現了無與倫比的無私和勇氣，現在他必須再做一次，即刻退選。

據悉，威爾許現年77歲，他曾於1981年至1989年間擔任佛蒙特州參議員，後來自2007年至2023年間轉換跑道當選眾議員，2023年1月起又回鍋擔任參議員。

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