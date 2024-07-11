為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

參議員也跳船！民主黨資深盟友籲拜登「為國家好」退選

民主黨籍參議員威爾許（Peter Welch，見圖）開參院第一槍，投書媒體呼籲拜登為國家利益退選。（美聯社）

民主黨籍參議員威爾許（Peter Welch，見圖）開參院第一槍，投書媒體呼籲拜登為國家利益退選。（美聯社）

2024/07/11 15:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「換拜」風波持續延燒，繼多位黨籍眾議員、好萊塢影星喬治克隆尼紛出聲後，曾任多屆眾議員的民主黨籍參議員威爾許（Peter Welch）11日投書媒體，呼籲拜登為國家利益退選。

綜合外媒報導，「換拜」風波持續延燒，近日除多位民主黨眾議員、好萊塢巨星喬治克隆尼相繼出聲後，民主黨籍參議員威爾許投書《華盛頓郵報》，以「拜登應該為國家利益而退選」為題，敦促拜登應以大局為重，為了國家的利益，「交棒」給最好的人選。

威爾許表示，拜登是這個時代最優秀的總統之一，四年前從暴君（指川普）的手中解救了美國，現在他想再擊敗一次川普、做一樣的事情，雖然可以理解，但拜登「已非最佳的候選人」。

威爾許呼籲，拜登應「為了國家的利益而退選」，只有他可以改變社會討論的焦點，讓全國的討論從拜登的年齡轉移到真正重要的事情，如阻止川普和共和黨「2025計畫」等極端議程的推禁。

威爾許強調，自己是帶著悲傷的心情做出此決定，身為佛蒙特州（Vermont）參議員，雖然選民熱愛拜登，但更害怕川普再次當選。

威爾許指出，拜登應該以國家、以民主黨的團結為念，「交棒」如副總統賀錦麗或其他優秀、年輕、有選舉能力的州長或參議員。

威爾許說，拜登過去多次將人民放在首位，展現了無與倫比的無私和勇氣，現在他必須再做一次，即刻退選。

據悉，威爾許現年77歲，他曾於1981年至1989年間擔任佛蒙特州參議員，後來自2007年至2023年間轉換跑道當選眾議員，2023年1月起又回鍋擔任參議員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
拜登參選計畫或生變？裴洛西釋出微妙訊號
2024/07/11 00:47

拜登參選計畫或生變？裴洛西釋出微妙訊號
好萊塢第一槍 喬治克隆尼籲拜登退選
2024/07/11 05:52

好萊塢第一槍 喬治克隆尼籲拜登退選

買房就買完工耐震宅 2~3房住近台積電
ABC主持人專訪拜登後脫口而出：他沒能力再做4年
2024/07/11 01:45

ABC主持人專訪拜登後脫口而出：他沒能力再做4年

若當選總統 川普放話：就把札克伯格抓進監獄！
2024/07/11 10:42

若當選總統 川普放話：就把札克伯格抓進監獄！

花甲男星持巨物展雄風 醫：「中藥界硬漢」
證實帕金森氏症專家1月會見拜登 白宮：例行健檢無神經系統疾病
2024/07/10 16:15

證實帕金森氏症專家1月會見拜登 白宮：例行健檢無神經系統疾病
美國最年輕21歲女鎮長 兼顧學業籲Z世代參與政治
2024/07/11 12:26

美國最年輕21歲女鎮長 兼顧學業籲Z世代參與政治
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播