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    傻眼！印度人妻買到假蒜頭 剝不開驚覺「整顆水泥做的」

    印度人妻近期於當地攤販購入蒜頭，孰料回家驚訝發現其中1顆蒜頭剝不開，細看發現竟是「水泥製蒜頭」，外層塗白色顏料以假亂真。（圖擷自「@Aakilk61」X）

    印度人妻近期於當地攤販購入蒜頭，孰料回家驚訝發現其中1顆蒜頭剝不開，細看發現竟是「水泥製蒜頭」，外層塗白色顏料以假亂真。（圖擷自「@Aakilk61」X）

    2024/08/20 12:29

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度馬哈拉施特拉邦1名人妻近期於當地攤販購入蒜頭，孰料回家驚訝發現其中1顆蒜頭剝不開，細看發現竟是「水泥製蒜頭」，外層塗白色顏料以假亂真，並將此拍攝影片上傳至社群平台後瘋狂轉傳，消息曝光引大量討論。

    綜合印媒報導，阿科拉地區退休警員帕蒂爾（Subhash Patil）的妻子近期與街頭小攤販購入250克蒜頭，返家備料試圖剝開，卻發現其中1顆外皮無法分開，拿刀切開未果，仔細查看驚訝發現這1顆是「水泥製」的假蒜頭，外層塗有白色顏料。

    帕蒂爾聞訊決定將此「水泥蒜頭」事件公開，呼籲民眾有不良街頭販販售假蒜頭，這些水泥假蒜頭與真蒜頭混在一起銷售，導致消費者難以分辨，甚至可能影響危害大眾健康。

    內科高級顧問醫生Haricharan G提醒民眾，真蒜頭的蒜瓣形狀不規則，且外皮很薄，呈紙狀易剝落，而假大蒜的蒜瓣可能形狀均勻，外觀過於光滑，外皮更厚，難以剝落。影片曝光後在社群平台瘋傳，當地民眾擔心市場上充斥假食品，並要求有關當局負責人採取調查行動。

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