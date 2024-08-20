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    菲國女市長郭華萍疑為中國間諜 傳先後逃到大馬、新加坡、印尼

    被揭發是中國間諜的菲律賓女市長郭華萍，傳出先後逃到馬來西亞、新加坡、印尼等地。（圖擷自菲國參議員Risa Hontiveros臉書）

    被揭發是中國間諜的菲律賓女市長郭華萍，傳出先後逃到馬來西亞、新加坡、印尼等地。（圖擷自菲國參議員Risa Hontiveros臉書）

    2024/08/20 11:30

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓丹轆省自治市班班（Bamban）女市長郭華萍（Alice Guo），今年5月被踢爆是冒用菲國公民身分的中國間諜，她在參議院聽證會上漏洞百出無法自圓其說，隨後就下落不明，目前傳出她先後逃到馬來西亞、新加坡、印尼等地。

    據菲媒《詢問者報》（Inquirer）報導，菲國參議員洪迪薇（Risa Hontiveros），揭露郭華萍已於7月18日使用菲律賓護照前往大馬首都吉隆坡，並提供郭華萍在馬來西亞的入境資訊。

    菲律賓移民局表示，郭華萍可能是透過不需要移民局檢查的管道非法出境，而且國外可靠消息顯示，郭華萍在抵達馬來西亞後，7月21日又夥同兄弟姊妹Shiela LealGuo、Wesley LealGuo飛往新加坡。

    菲律賓總統反組織犯罪委員會發言人卡西歐（Winston Casio）透露，郭華萍進入新加坡待上快1個月，又在8月18日搭上渡輪抵達印尼巴淡（Batam）。

    參議員洪迪薇指出，郭華萍能夠離境實在是相當荒唐，其中可能有政府官員相助、執法部門瀆職的狀況，並批評移民局曾經承諾不會讓郭華萍潛逃卻辦不到。

    另名參議員圖爾福（Raffy Tulfo）認為，郭華萍應該是搭乘私人飛機離開菲律賓的，因為在菲國搭乘這種包機不用過海關，而是海關人員直接到登機坪檢查，若這些人是郭華萍的同夥，自然能夠很容易地放她離開。

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