美駐玻利維亞前大使當「古巴間諜」 效力逾40年、臥底美政府
2023/12/05 10:36
〔即時新聞／綜合報導〕美國駐玻利維亞前大使、73歲的羅查（Manuel Rocha）近期因涉嫌為古巴政府進行秘密任務多年而被聯邦調查局（FBI）逮捕，羅查在美國時間4日出庭。美國司法部在一份聲明中指出，羅查自1981年效力古巴政府至今，在美國從事間諜活動，此事件是外國間諜對美國政府影響最大、持續時間最久的滲透活動之一。
綜合外媒報導，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在聲明指出，羅查40多年來都一直擔任古巴政府的間諜，在美國政府內尋找並獲取職位，讓他能夠獲取非公開資訊、有能力影響美國外交政策。賈蘭德強調，羅查為外國勢力效力的同時，虛假地宣誓效忠美國，背叛美國對他的信任，美國司法部將全力打擊這種犯罪行為。
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羅查1981年至2002年在國務院工作，1997年至2000年間，羅查擔任美國駐阿根廷代辦，在2000年至2002年期間擔任美國駐玻利維亞大使，羅查在擔任駐玻大使期間介入玻利維亞大選。2006年至2012年左右，羅查擔任美軍南方司令部司令顧問。羅查遭控涉犯多項聯邦罪刑，包括非法擔任外國代理人、使用假護照。
根據佛州法庭文件，羅查被指控從1981年以來就為古巴效力，在美國執行情報蒐集任務。羅查在去年及今年與一名冒充古巴情報總局代表的FBI探員會面時，承認自己為古巴工作了數十年。檢察官將羅查的作為描述為美國外交史上最無恥、最長期的背叛行為之一。羅查4日短暫出庭後被下令拘留，6日將舉行聽證會，目前羅查的律師拒絕發表評論。