美駐玻利維亞前大使當「古巴間諜」 效力逾40年、臥底美政府

美國駐玻利維亞前大使羅查因涉嫌為古巴政府進行秘密任務多年而被聯邦調查局逮捕。（法新社）

2023/12/05 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐玻利維亞前大使、73歲的羅查（Manuel Rocha）近期因涉嫌為古巴政府進行秘密任務多年而被聯邦調查局（FBI）逮捕，羅查在美國時間4日出庭。美國司法部在一份聲明中指出，羅查自1981年效力古巴政府至今，在美國從事間諜活動，此事件是外國間諜對美國政府影響最大、持續時間最久的滲透活動之一。

綜合外媒報導，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在聲明指出，羅查40多年來都一直擔任古巴政府的間諜，在美國政府內尋找並獲取職位，讓他能夠獲取非公開資訊、有能力影響美國外交政策。賈蘭德強調，羅查為外國勢力效力的同時，虛假地宣誓效忠美國，背叛美國對他的信任，美國司法部將全力打擊這種犯罪行為。

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羅查1981年至2002年在國務院工作，1997年至2000年間，羅查擔任美國駐阿根廷代辦，在2000年至2002年期間擔任美國駐玻利維亞大使，羅查在擔任駐玻大使期間介入玻利維亞大選。2006年至2012年左右，羅查擔任美軍南方司令部司令顧問。羅查遭控涉犯多項聯邦罪刑，包括非法擔任外國代理人、使用假護照。

根據佛州法庭文件，羅查被指控從1981年以來就為古巴效力，在美國執行情報蒐集任務。羅查在去年及今年與一名冒充古巴情報總局代表的FBI探員會面時，承認自己為古巴工作了數十年。檢察官將羅查的作為描述為美國外交史上最無恥、最長期的背叛行為之一。羅查4日短暫出庭後被下令拘留，6日將舉行聽證會，目前羅查的律師拒絕發表評論。

羅查自1981年效力古巴政府至今，在美國從事間諜活動。圖為羅查與FBI探員會面畫面。（美聯社）

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