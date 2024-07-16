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清境農場獲贈10座泥塑小羊 竟是霧社水庫淤泥做的

台電萬大發電廠贈送清境農場10座泥塑小羊。（清境農場提供）

台電萬大發電廠贈送清境農場10座泥塑小羊。（清境農場提供）

2024/07/16 08:48

〔記者佟振國／南投報導〕新咩報到！南投縣仁愛鄉退輔會清境農場以可愛的羊咩咩聞名，最近場方則是收到台電萬大發電廠贈送的10座泥塑小羊，增添園區新意象，泥塑小羊的材料竟是回收霧社水庫的泥沙再燒製而成，除了美化環境，也宣導環境保育、愛護山林的重要，也減少水庫的淤積。

清境農場以「綿羊秀」深受遊客歡迎，近幾年引進呆萌可愛的「笑笑羊」瓦萊黑鼻羊更成人氣指標，最近農場又有10隻「新咩」報到，但全身雪白的它們不會動也不吃草，原來是泥塑的羊咩咩。

清境農場表示，10座泥塑羊是台電萬大發電廠所贈，製作所需的材料竟來自霧社水庫淤積的泥沙，經過回收燒製而成，泥塑小羊不僅可以美化景觀，也是環境教育的好教具，讓遊客親近之餘，宣導環境保育、愛護山林的重要，部分小羊將擺放在國民賓館供遊客拍照觀賞，另有部分將配合農場7月底「綿羊造型氣球」開幕時一併亮相。

霧社水庫於1939年開始興建，1957年完工蓄水發電，總容量1億4000萬立方公尺，霧社水庫位於群山間，景致優雅秀麗，水色分外青碧，而有「碧湖」美譽，但近30年來淤積日益嚴重，今年4月新公布的霧社水庫有效容量已跌破3000萬立方公尺，為2868萬立方公尺，較去年的3682萬立方公尺，大減814萬立方公尺。

回顧2012年霧社水庫有效容量還有5379萬立方公尺，因水庫淤積問題陸續下滑，2019年來到4019萬立方公尺，2020年3745萬立方公尺，正式跌破4000萬關卡，今年只剩2868萬立方公尺，總計12年來有效容量減少2511萬立方公尺，非常可觀。

泥塑小羊的材料來自於霧社水庫清除淤積的泥沙，回收燒製而成。（清境農場提供）

泥塑小羊的材料來自於霧社水庫清除淤積的泥沙，回收燒製而成。（清境農場提供）

仁愛鄉霧社水庫有「碧湖」美譽，但淤積日益嚴重。（資料照）

仁愛鄉霧社水庫有「碧湖」美譽，但淤積日益嚴重。（資料照）

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