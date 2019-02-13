醫病》甲狀腺眼病變 男竟凸眼險失明

2019-02-13 23:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕59歲的顏先生因甲狀腺亢進合併自體免疫疾病，造成甲狀腺眼睛病變，眼窩脂肪和眼外肌肉增生肥厚，壓迫視神經，不但左眼球外凸，視力從1.2掉到0.5，有失明風險，去年12月經內視鏡輔助導航系統，進行眼窩減壓手術，才逐漸恢復。

顏先生2年前罹患甲狀線亢進，半年後造成甲狀腺眼睛病變，自體免疫系統不斷發炎造成左眼病變，眼窩脂肪增生、眼外肌肉肥厚，造成眼球如金魚眼般外凸，他形容「眼球都被被擠出去了！」

他因斜視、複視，無法開車、看書報、走路易跌倒，與人說話總是鼻孔對人斜視，才能稍微看清，接受類固定醇治療，效果也有限，必須進行眼窩減壓手術。

中國醫學大學附設醫院眼整形科主任張丞賢指出，顏先生眼壓高，嚴重恐會失明，為他進行兩階段手術，去年10月先手術調整眼外肌肉，改善斜視和複視，12月做眼窩減壓，以內視鏡經鼻腔手術，從鼻竇深入眼窩底部，配合導航系統，打開眼窩骨和抽取眼窩脂肪減壓，讓眼球能後退，眼睛不再外凸，視力也逐漸恢復。

顏先生也現身分享經驗，他說，術後終於能看清楚，也能開車，免於失明風險，自己也調整飲食變清淡、多運動，減輕免疫疾病。

張丞賢說，眼窩有各種疾病需要精確手術，像眼窩長腫瘤或是婦女常見的鼻淚管阻塞，藉由內視鏡及導航系統經鼻腔手術，不再讓醫師只憑經驗手術，可精準下刀，避免傷及眼球、腦部，提醒患者不要害怕手術，不過導航的耗材要自費。

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