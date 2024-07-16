墾丁珊瑚白化 學者樊同雲：減少人為破壞「還有救」

恆春半島及小琉球因為今年氣候高溫導致珊瑚大白化。（墾管處保育志工富新提供）

2024/07/16 08:56

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島及小琉球因為今年氣候高溫導致珊瑚大白化，引發各界相當擔憂，長期監測台灣珊瑚生態的的海生館珊瑚權威樊同雲博士，則根據二○二○年珊瑚白化經驗，直指「還有救」，但如當地珊瑚礁有人為長期污染和破壞，則終究會萬劫不復。

根據樊同雲研究，目前正處於全球第四次海洋熱浪引發珊瑚大白化事件中，南灣海水近期最高溫度已達三十三‧八度，七月海水平均溫度已達三十一‧一度，而超過三十度珊瑚即有發生大白化的風險。但海洋熱浪引發珊瑚大白化事件，大部分健康穩定的珊瑚礁會逐漸復原，不會造成珊瑚數量明顯減少，例如核三廠出水口珊瑚礁區，已從歷年海洋熱浪最嚴重的二○二○年中恢復成健康穩定。

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而近年墾管處調查，珊瑚覆蓋率最低的地點在墾丁國家公園的萬里桐地區，學者認為應該是當地沒有污水廠，那邊的民宿、飯店又多，污水流入大海造成的影響，另外當地浮潛、SUP、踩踏潮間帶等遊憩壓力很大，可能才會比其他地點低。

依據過往珊瑚白化後的恢復經驗，樊同雲說，受到人為長期污染和破壞的珊瑚礁就會因大白化而更加受損嚴重，並且難以恢復，例如墾丁後壁湖漁港附近的珊瑚礁，以及小琉球的許多珊瑚礁區，都仍然處於衰退或是崩潰失能的狀態。

樊同雲建議，珊瑚大白化事件期間，因珊瑚正處於最虛弱和脆弱的狀況，應盡量減少人為活動干擾，聚焦在改善人為污染和破壞，包括海洋保護區禁漁區的建立和有效執法以改善過度漁撈、沿岸和集水區土地利用做好水土保持以改善泥沙沉積物污染、廢水下水道接管與污水處理以改善水質優養化、遊客數量管制以改善人為破壞等，不過，這些是最困難而難以改善的。

恆春半島及小琉球因為今年氣候高溫導致珊瑚大白化。（墾管處保育志工富新提供）

恆春半島水溫高導致珊瑚大白化。（面鏡臉自由潛水提供）

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