六四再現？ 城管毆老兵引千人抗議 中國出動裝甲車

中國城管毆打退伍老兵，引來超過千名民眾包圍警方，與警方對峙。（圖擷取自《新唐人》影片）

2018-08-22 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省一間由退伍軍人經營的小店20日晚間遭到數名城管暴力執法，業主2人被打得渾身是傷，引起民眾不滿，上千人包圍現場聲援，爆發嚴重的警民衝突，當局還出動裝甲車。

綜合外媒報導，廣東湛江吳川市梅錄鎮一間退伍老兵經營的小店，20日晚間被城管以商品占道為由取締，將物品搬走，店主夫婦拒絕後，遭城管暴力執法，毆打老兵及其妻子，甚至將其妻子打暈。老兵透過微信叫來許多同袍聲援，當晚10時，大批老兵趕到現場聲援，數千民眾包圍城管和警察，爆發嚴重的警民衝突，當局還出動裝甲車戒備、驅趕民眾，有傷者被用攤架抬離現場。

中國城管屢傳執法過當，陳姓退伍解放軍說，中國城管暴力執法、打人習以為常，因此引起民憤，也因為如此，中國退伍軍人今年已發起多起大規模的抗議行動。陳先生說：「如果不去聲援的話，他們更加會瘋狂，打了人不但沒處理，反而還重用提拔。」

事發後，吳川市副市長帶著城管局局長到現場，勸說退伍老兵以及民眾離開，許多民眾相信政府會進行調查，紛紛離去。此事件在微博上的相關影片及照片已遭中國當局遮蔽。

對此，中國網友說「離北京越遠，越有人樣」、「哪裡有壓迫！哪裡就有反抗！全國多點人民起來抗議！他就會怕權力不穩了！」、「中國已經是個恐怖主義國家了，中國到處是防暴特警」，也有人悲觀說，「示威也無用，最後還是被維穩」。