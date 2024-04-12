高溫上看32度！ 西部地區留意空品 明微弱鋒面通過
2024/04/12 06:52
蔡百靈／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今（12日）僅花東地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨。
溫度方面，清晨各地低溫約21至24度；白天各地高溫約28至32度，南部近山區氣溫會再高一些；中午前後感受溫暖。
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空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；竹苗、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏短時間可能達「橘色提醒」等級；北部、中部、雲嘉南空品區則為「橘色提醒」等級。
明（13日）微弱鋒面通過，東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴；午後北部、東北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨；清晨至上午北部及東北部地區亦有零星短暫陣雨。
14日、15日東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；午後東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨；15日北部地區亦有零星短暫陣雨。
16日鋒面接近、17日鋒面通過，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。
18日東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫陣雨。
國際都市氣象：
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|21 ~ 28
|22~ 29
|25 ~ 30
|22 ~ 29