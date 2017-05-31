瞞報薩德涉「擾亂國家綱紀」 韓軍方恐大地震

韓國防部瞞報薩德入境一事，已演變為妨礙最高軍事統帥的統治，有「擾亂國家綱紀」之嫌，文在寅可能出手整頓軍方人事。（法新社）

2017-05-31 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕4輛「薩德」（終端高空區域防禦系統，THAAD）攔截彈發射車入韓，南韓國防部涉嫌蓄意瞞報，令南韓總統文在寅大為不滿，新政府可能藉此大刀闊斧進行國防改革，韓軍可能會面臨人事大地震。

據《韓聯社》報導，4輛薩德發射車秘密入韓一事，經南韓府方調查後發現，南韓國防部在最初編寫的報告書上有記錄「6輛發射車被保管在某基地」，但該報告書經多次修改後，提交至青瓦台的版本，「6輛」、「基地名」、「4輛」、「追加部署」等字樣均被刪除，只籠統地介紹了部署目的，涉有蓄意瞞報之嫌。

而南韓國防部長韓民求遭青瓦台國安人員質問時，還反問「有這種事？」，南韓府方認為國防部長不是裝傻就是在說謊，瞞報事件越滾越大，《韓聯社》認為，此事已不再是向新政府單純漏報的小問題，其性質已演變為妨礙最高軍事統帥（總統）的統治，恐有「擾亂國家綱紀」之嫌。

南韓總統府可能在真相調查結束後，整頓國防部人事，預料將爆發一場人事地震；某位韓軍預備役將領認為，「薩德」發射車暗中入韓爭議已發酵，新政府不會只以責問收場，可能會趁勢祭出一系列的國防改革。