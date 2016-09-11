〈台北都會〉新店都計通檢 左岸部分土地建社宅

2016-09-11

草案公開展覽 13、14日將辦說明會

〔記者何玉華／新北報導〕新店都市計畫第三次通盤檢討草案已從八月卅一日起辦理公開展覽卅天，十三、十四日兩天上午九點半將在新店區文化劇場體育館舉辦說明會。城鄉局長邱敬斌說，這次通檢是以水岸休憩樂活的機能為基礎，兼顧未來捷運建設發展的需求，檢討捷運安坑線場站周邊住宅區、商業區、產業專用區及公共設施用地等，部分土地更提供做為社會住宅使用，以帶動地區商業、產業及公共服務機能。

新店區被新店溪分成兩大部分，右岸是已發展區，住宅為主，審議科科長方凱玲表示，由於早期發展部分地區是先有房子後有都市計畫，形成房子被畫成都市計畫道路等情形，藉由這次的通盤檢討，會重新套圖比對重製都市計畫圖，若早於道路存在的，會將計畫道路上的合法房屋回復成住宅區，也會檢討計畫道路的路型及功能，提供更便利的交通路網動線。

配合捷運 農業區將變更住宅、商業區

新店溪左岸的農業區至安和路三段間，沿路有貨運場、公車停車場、加油站、鐵皮屋分佈，配合捷運安坑線K6、K7兩個場站，將變更農業區規劃為住宅區、商業區、產業專用區及學校等公共設施用地，部分土地也將規劃興建社會住宅使用，以因應未來捷運導入的人口發展。

方凱玲表示，規劃草案公開展覽期間，民眾可在新店區公所與城鄉發展局閱覽都市計畫書圖草案，或於城鄉發展局網站下載計畫草案電子檔，她說，近日已經有不少民眾打電話詢問計畫內容，十三、十四日兩場說明會將有詳細的說明，民眾所提的意見將提供市都委會審查參考；市都委會審議通過後，仍須再送中央審議通過，才能發布實施。

方凱玲提醒，民眾對公展內容若有疑問，可利用市府十一樓東側的都市計畫諮詢平台，或每週五下午兩點至五點的都市計畫技師服務時間洽詢。