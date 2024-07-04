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拜登面臨政治生死關頭 CNN唱衰：恐無力回天

拜登面臨政治生死存亡關頭，未來48小時是關鍵。（法新社）

拜登面臨政治生死存亡關頭，未來48小時是關鍵。（法新社）

2024/07/04 16:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登面臨的退選壓力急劇強化，《紐約時報》拋出爆炸性報導，稱他已向一個重要盟友承認，如果無法在未來幾天扭轉民意，就可能不得不放棄爭取連任的努力。儘管白宮與拜登第一時間強烈否認，不過美國有線電視新聞網（CNN）4日分析，隨著更多民主黨人質疑他能否擊敗前總統川普，拜登面臨被反對浪潮淹沒的危險，恐無力回天。

文中指出，拜登急需一個公共假日來扭轉政治頹勢，7月4日的美國獨立紀念日對拜登而言尤為重要，他正拚挽救自己的政治生涯。拜登計劃在白宮與家人度過獨立紀念日，這些家人將在他決定是否繼續競選連任時發揮關鍵作用。

CNN提到，在上週亞特蘭大的辯論中，5000萬觀眾目睹了一個語無倫次、軟弱和掙扎的總統形象。即使白宮和拜登競選團隊目前的損害控制好得多，也很難抹去這種印象。民主黨選民對拜登是否有能力服務於新任期（他將在任期結束時86歲）的懷疑，佔了絕大多數。

拜登在3日的一次電話會議上，向驚慌失措的競選工作人員宣稱：「我正在競選。我是民主黨的提名人。沒有人在逼我退出。我不會離開。」但殘酷的現實是，到目前為止，他的幕僚提出的保證、轉移解釋和宣傳並不奏效，因為他的困境可能沒有解決方案。

隨著有關他可能考慮退出競選的猜測在3日爆發，拜登斷然宣稱他是為了獲勝而參選。拜登當天還會見了20位民主黨州長，試圖證明他有精力和敏捷性，贏得未來4年並領導。5日，拜登將接受美國廣播公司新聞網（ABC News）採訪，鑑於他需要表現出靈活和有力的糾正，這比CNN的辯論更具挑戰性。

CNN指出，拜登的搖擺州競選活動，就像他現在的每一次公開露面一樣，都將被解讀為任何失誤或脆弱的跡象，強化他在辯論中的表現削弱了他作為總司令的形象。

一位高層政府官員告訴CNN，民主黨人對拜登的支持正逐步流失，就像「波浪拍打海岸」一樣，首先是捐助者撤回支持，接著是民選官員表達懷疑，現在連民調也顯示支持率下降。這些因素逐步瓦解了黨內對拜登的支持。

CNN指出，拜登正面臨著最關鍵的48小時，他的每一個舉動都將透過他在辯論中失利的視角被解讀，並被解讀為他的能力衰退的新跡象。拜登必須在接下來的關鍵時刻採取行動，重塑公眾對他能力的看法，並說服民主黨人他仍有勝算。否則，他可能不得不退出競選， 獨立日是拜登扭轉局勢的最後機會。

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