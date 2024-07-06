稱重感冒才表現不佳 拜登自爆「每天接受醫師檢查」

美國總統拜登因日前在總統大選辯論中的災難性辯論表現，掀起一波「換拜」聲浪，針對外界質疑他除了堅持繼續參選，5日時也親自接受媒體專訪。（路透）

2024/07/06 12:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登因日前在總統大選辯論中的災難性辯論表現，掀起一波「換拜」聲浪，針對外界質疑他除了堅持繼續參選，5日時也親自接受媒體專訪，強調他有好好準備辯論，稱當天只是太過疲累且感冒，再度重申他無意退選。拜登也提及，他每天都會進行認知測試，並稱「沒有人說我必須接受神經科醫生的檢查」。

拜登於5日接受《ABC NEWS》採訪，針對外界質疑辯論表現，他堅稱那只不過是一個「糟糕的插曲」或一個「糟糕的夜晚」，並指他事前有好好準備辯論，但是他重感冒了，醫生也對他進行了檢測，以確認是否感染病毒，不過醫生表示他「沒有確診新冠肺炎、也沒有感染其他病毒，純粹就是嚴重的感冒症狀。」

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拜登也坦承當天的錯誤並無法歸咎給任何人，純粹就是他所犯下的錯誤。不過他也指責川普，在辯論中撒了「28次」謊。並稱「按照辯論的方式」，不是我的錯。

針對CNN首席醫學記者、現任神經外科醫生的桑賈伊發表分析文章，要求拜登應接受「詳細的認知和神經學測試在內的獨立醫學評估」，並將結果公諸於眾。拜登則是回應，他的隨行醫師每天都有對他進行檢查以及進行認知測試，強調不需要進行任何深層診斷或測試，針對他是否接受過特定的認知測試或神經科醫生的檢查時，拜登也強調：「沒有。沒有人說我必須這樣做。沒有人說。他們說我很好」。

據悉，《ABC NEWS》也有嘗試採訪川普，不過遭到川普拒絕。

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