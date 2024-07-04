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不會讓90分鐘定義你這4年！ 吉兒力挺丈夫拜登參選到底

拜登面臨勸退聲浪，第一夫人吉兒‧拜登堅定支持丈夫，強調「我們不會讓90分鐘來定義你擔任總統的4年」。（法新社）

拜登面臨勸退聲浪，第一夫人吉兒‧拜登堅定支持丈夫，強調「我們不會讓90分鐘來定義你擔任總統的4年」。（法新社）

2024/07/04 10:50

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕81歲的美國總統拜登在6月27日的電視辯論會中表現不佳，讓原本對其高齡的質疑更加放大，支持度也有所下滑，民主黨內部出現「換拜」聲浪，不過第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）堅定支持丈夫，強調「我們不會讓90分鐘來定義你擔任總統的4年」。

據《路透》報導，20年前，一群政治人物拜訪試圖說服時任參議員的拜登競選總統時，他的妻子吉兒用墨水在肚子上寫一個大大的「不」，然後穿著比基尼在房間裡大步走著，來打消這些勸進拜登人的念頭。

而現在拜登面臨勸退聲浪，吉兒再次以堅定的立場說「不」來支持丈夫繼續參選下去，強調「喬是唯一適合這項工作的人選」。

在辯論結束後，拜登向夫人表達失落之意，拜登說道：「吉兒，我不知道發生了什麼事。我感覺不太好」，吉兒立刻安慰丈夫強調：「聽著，喬，我們不會讓90分鐘來定義你擔任總統的4年。」

周邊人士指出：「她（吉兒）堅決支持總統。她是總統周圍任何人中最熱心、最熱心的支持者、競選者、代理人、捍衛者和保護者，顯然擁有巨大的影響力」，是拜登繼續堅持參選下去的強烈擁護者。

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