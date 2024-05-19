中國特工猖狂 企圖在法國綁架異議人士

法國反間諜機構最新披露的2起案件顯示，中國特工在法國肆意妄為地採取行動，更涉及2起駭人聽聞的綁架未遂案件。圖為法國國內安全總局（DGSI）標誌。（美聯社）

2024/05/19 22:22

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據法國《世界報》18日報導，法國反間諜機構最新披露的2起案件顯示，中國特工在法國肆意妄為地採取行動，更涉及2起駭人聽聞的案件，一起強行遣返未遂，另一起涉及恐嚇，打擊的目標都是對中國異議人士。

法國國內安全總局（DGSI）和巴黎警察局的調查結果發現，中國特工部門在法國非常任意和猖狂，涉及2起駭人聽聞的案件，一起發生在3月22日，中國特工試圖強行遣返1名異議人士，另一起發生在5月8日，這是針對1名維吾爾政治難民的恐嚇行動，2起事件發生時，中國特工部門的國家官員都在現場。

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法國情報部門稱，在上述案件發生時，中國特工並未試圖秘密犯案，也沒有在法國警方干預後逃離法國。這與俄羅斯、土耳其和車臣等情報機構採取類似行動後試圖掩蓋其責任的方式很不相同。

報導指出，巴黎第18區犯罪小組5月8日接獲報案，指哈薩克籍維吾爾族人古力巴哈女士（Gulbahar Jalilova）面臨綁架威脅，她於2020年10月來到法國，之前在新疆集中營曾被關過1年半。巴黎警方趕到現場時，發現他們面對大約10名黑衣男子，警方還識別出停在附近的特工行動小組的車輛。

警方搜索了其中6人，在1位似乎有重要職務的官員身上發現了「公務護照」，顯示此人與中國駐法國大使館有關。法國國立東方語言與文明學院講師、歐洲維吾爾學院主席迪利努爾（Dilnur Reyhan）表示，古力巴哈在這個事件中受到嚴重創傷，這與她在土耳其遭遇的另一起綁架未遂事件如出一轍： 「在伊斯坦堡她曾遭到3名黑衣男子開車追趕」。

古力巴哈在走出新疆集中營時，特工警告她說：「如果你敢講出這件事，無論你在哪裡，我們都有很長的手，總能把你抓回來。」

另一起案件涉及26歲的中國異議人士凌華湛。法國電視二台「特別報導」專題節目和法國『挑戰』期刊在中國國家主席習近平訪法前夕披露了這起「綁架未遂」事件，3月22日凌華湛遭中國特工強制遣返，但在戴高樂機場登機前遭阻止。

法國國家安全總局對此案件有全面的記錄。凌華湛在巴黎聖拉薩（Saint-Lazare） 車站附近過著不穩定的生活，他的護照被附近1家中國人經營的公司沒收，法國情報機構認定這家公司所在地充當了中國政府的幽靈警察站，巴黎和法國其他地區也有幾個這樣的「警察局」，北京當局透過他們追捕海外異議人士。

凌華湛因為在印有習近平的海報上塗鴉，被列為「冒犯中國國家主席行為」，他還被指控在社群網路轉發批評中國政權的文章。中國特工以扣押他的護照作為施壓手段，強行將他帶到巴黎遠郊的戴高樂機場，凌華湛拒絕登機，在機場空警和邊境警察干預下，凌華湛重獲自由。

《世界報》指出，參與綁架凌華湛的有7人中，而前述巴黎聖拉薩區的中國「警察局」負責人也持有中國「公務護照」，顯示也與中國大使館有關。

法國國家安全總局表示，凌華湛一直受到來自中國情報部門的壓力。另外1名持異議人士、凌華湛的好友王靖渝證實，「中國警方每天給我倆打10多通電話」，並說凌華湛在中國的哥哥和姑姑也在警方脅迫下打電話給他，要他停止活動。王靖渝表示自己於5月14日與凌華湛在巴黎被亞洲人跟踪，隨後又在馬賽被跟踪，並有照片為證。

《世界報》指出，法國當局和巴黎警察局並不願意公開評論上述事件，但在私底下，他們毫不掩飾對中國特工在法國肆意妄為的憤怒。

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