中國前特工叛逃澳洲 揭秘密警察誘捕反共網紅、流亡漫畫家

有自稱是中國公安部秘密單位的前特工接受媒體專訪，提供多年來蒐集的數百份秘密文件資料，揭露了秘密警察的運作方式，以及如何追捕在海外的異議人士。圖為示意圖。（路透）

2024/05/14 13:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲媒體報導，有自稱是中國公安部秘密單位的前特工接受媒體專訪，提供多年來蒐集的數百份秘密文件資料，揭露了秘密警察的運作方式，以及如何追捕在海外的異議人士，並指中國秘密警察也曾貼近西藏流亡精神領袖達賴喇嘛。

化名為艾瑞克（Eric）的一名中國男子自稱是中國公安部秘密單位的政治安全保衛局的特工，他接受澳洲廣播公司（ABC）專訪時指出，他自2008年以來參與監視、綁架工作，曾化身海外中國異議份子，或是資產高達數十億美元的企業主管，並藉此接近達賴喇嘛、誘捕反共網紅、與中國流亡藝術家交朋友等。艾瑞克也提供了數百份祕密文件及信件，證實其說法的真實性。

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艾瑞克指稱，他過去因被西方民主制度吸引，曾在美國加入中國社會民主黨，卻遭中國特工上門將他押走，當時除了被秘密審訊多日，還被迫認罪。後來他獲得機會「改過自新」，不想入獄的他只能咬牙接受，從2008年就開始一連串的間諜任務，並被要求在全球範圍內逮捕異議人士。

艾瑞克也指出，秘密警察企圖誘捕反共網紅尹科（Edwin Yin）、時事諷刺漫畫家「變態辣椒」（王立銘），意圖將他們騙到柬埔寨，讓中國公安有機會逮捕他們。因為海外警察行動更加自由，或是透過非法手段將他們帶回中國。

艾瑞克也表示，也曾試圖誘捕中國流亡藝術家華涌，雖然未能成功，但華涌移居加拿大溫哥華後，兩人依舊保持聯絡，但華涌在移居1年半後，卻在某夜划船出海未歸，隔天上午被發現時已經是一具屍體。

艾瑞克也透露，他的上司目前依舊會企圖聯絡他，不過他反而勸對方趕快跟家人離開中國，因為他的逃跑可能會產生巨大的影響。艾瑞克也指出，現在自己也變成目標，只有一種方式能讓他感到安全：「對於所有反對中國共產黨和習近平的人來說，我們能感到真正安全的那一天，就是中共垮台的那一天」。

針對此報導，澳洲政府則表示，抵禦外國惡意干涉是「首要任務」，強調「外國政府或代表外國政府行事的人威脅多元語言文化社區或澳大利亞境內的其他任何人都是犯罪行為」、「澳洲的執法和情報機構評估、調查，並在可能的情況下起訴外國干涉行為」。中國外交部則未對此事做出評論。

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