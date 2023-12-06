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NHK專訪 周庭：最擔心中國海外祕密警察 對人身安全最感不安

前「香港眾志」成員周庭流亡加拿大。（路透檔案照）

前「香港眾志」成員周庭流亡加拿大。（路透檔案照）

2023/12/06 23:55

〔中央社〕流亡加拿大的前「香港眾志」成員周庭今天接受日本放送協會（NHK）專訪時說，「最感不安的就是自己的人身安全」，表明擔心自身行動會不會被中國當局掌握的目前心境。

周庭3年前因與抗議活動有關遭判刑後，雖然在2021年出獄，但她今年12月3日在社群網站上發文表示已在9月離開香港，目前人在加拿大多倫多。

周庭今天接受NHK專訪談到過去在香港時的狀況說，她因為港版國安法逮捕，令她感到非常恐怖，甚至罹患創傷後壓力症後群（PTSD），「對於會不會再被警察逮捕感到恐懼」。

除了提到護照被有關當局沒收的那段經歷，周庭也說「有一種想要改變的心情，所以想到加拿大的大學留學」，說明決定赴加拿大念書的理由。

談到來到加拿大後的心境，周庭說，現在最擔心的就是在海外的中國祕密警察，「最感不安的就是自己的人身安全」。

至於決定不再返回香港，周庭說，香港是她的家，所以這是一個非常痛苦且困難的決定，「但是，如果某天香港能變成保障自由與人權的地方的話，我還是想回香港」。

周庭說，過去3年來她很清楚「從恐懼中得到的自由」究竟是什麼，日本民眾擁有習以為常的民主、自由與人權保障，「珍惜這些很重要」。

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