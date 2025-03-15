7縣市大雨特報！午後強烈冷氣團來襲 冷到下週四

今天（15日）鋒面通過，天氣不穩定，台灣中部以北地區、基隆北海岸及馬祖有短暫陣雨或雷雨，清晨苗栗以北局部地區已有大雨發生，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。氣象署今晨也對苗栗以北等7縣市發布大雨特報。（資料照）

2025/03/15 06:57

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（15日）鋒面通過，天氣不穩定，清晨苗栗以北局部地區已有大雨發生，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。氣象署今晨也對苗栗以北等7縣市發布大雨特報，提醒北部地區有局部大雨發生的機率，且易有短延時強降雨，需注意雷擊及強陣風。

今日氣溫方面，白天北部、東北部及東部高溫約22至26度，中南部及東南部約28至31度，應注意下午起強烈大陸冷氣團南下，各地天氣逐漸轉冷，預測夜晚北台灣低溫將下降到15至16度，其他地區低溫約18至22度，澎湖全天19至26度，金門16至23度，馬祖12至14度。

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氣象署提醒，今日中部以北地區及金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

沿海天氣方面，東北風增強及鋒面影響，今日高雄以北至桃園、基隆北海岸、恆春半島局部沿海地區及蘭嶼、綠島、澎、金、馬易有8級以上強陣風，海邊作業或活動應注意安全。氣象署也對新北以南等16縣市發布陸上強風特報，提醒在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，中部以北受降雨洗除作用影響，空品多為普通，南部位於下風處，污染物易累積；中部以北地區及馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日清晨鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，各地天氣逐漸轉冷；基隆北海岸及中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

週日白天至下週一受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，降雨趨勢逐步減緩，週日北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲。下週一東半部地區有局部短暫雨，西半部山區為短暫雨後多雲，其他地區為多雲到晴，逐漸轉為乾冷天氣型態。

下週二至下週四強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣整天寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中南部留意日夜溫差變化大；環境明顯轉乾，各地大多為多雲到晴，僅花東地區零星短暫雨。

下週五強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫回升；輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區有零星短暫雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 22 19 ~ 28 23 ~ 29 21 ~ 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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