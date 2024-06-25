手搖杯是回收地雷？ 彰化環保局點出「這薄薄一層」是關鍵

手搖杯上的薄薄一層封口薄膜，許多人都忘記撕下，連著吸管一起丟一般垃圾，只有紙杯是紙容器要簡單清洗後回收。（記者劉曉欣攝）

2024/06/25 00:50

〔記者劉曉欣／彰化報導〕連日來天氣飆高溫，也讓手搖杯的生意大好特好，但彰化縣環保局表示，手搖杯可說是回收地雷，因為除了紙容器要簡單清洗回收以外，其餘吸管與薄薄的封口薄膜都是丟一般垃圾，而錯誤率第一名就是手搖杯的那一層封口薄膜，太多人都忘了撕開丟掉。

夏天幾乎人人都買冷飲與手搖杯來解渴，卻成為許多清潔隊的惡夢，尤其是觀光遊客眾多的鹿港鎮，遊客把手搖杯亂丟一通，就算垃圾分類也分錯。很多人沒喝完、或是剩下許多冰塊就整杯連著吸管，全部丟一般垃圾；就算喝完的人，只是把吸管抽出來丟一般垃圾，卻忘記把紙杯撕去封口薄膜再丟回收垃圾，造成隊員都要進行二次檢查與回收，大大增加工作量。

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環保局表示，手搖杯與冷飲杯是夏日回收的大地雷，只能請各地清潔隊繼續加強宣導，同步也要求縣內4大超商門市，業者必須購買專用垃圾袋來隨袋徵收清除處理費方式，把一般垃圾交由各地清潔隊清除，但廚餘與資源回收不必使用專用垃圾袋，讓超商落實資源回收。

不過，許多民眾都在問「紙容器」與「薄片塑膠」真的要回收嗎？環保局強調，全縣26鄉鎮市垃圾車，進入溪州焚化廠破袋檢查的標準都是一致的，從7月1日起，民眾要丟舊衣、紙容器與薄片塑膠，通通都要交由資源回收車。

至於，有民眾質疑紙容器或是薄片塑膠，根本就是假回收，最後還不是進入垃圾焚化場，因為根本就無法後續處理。但環保局澄清，紙容器回收在中央採取補貼政策下，回收廠商的處理量能早就提高，紙容器去膜之後就打成紙漿，作成回收紙。而回收的薄片塑膠也是打碎經過處理，成為再生的塑膠粒子。

彰化縣環保局將於7月1日提高垃圾整車退運標準，每輛垃圾車抽樣5袋，原本只要有1袋有15個分類不合格或廚餘佔5成就退運，下修為12個不合格與30%廚餘就退運，也讓各清潔隊全上緊發條，就怕被整車退運的慘劇發生，今年以來共有4車次被退運，分別為彰化市2車、田中與大城各1車，每退運1車就記8點，各隊當年度集滿24點，隊長與垃圾車司機就要到焚化廠參加4小時的講習課程。

彰化縣環保局強調，紙容器與塑膠薄片都要回收，26鄉鎮市的回收標準都是一致的。（記者劉曉欣攝）

彰化縣將從7月1日起，全面提高垃圾車進入溪州焚化廠破袋檢查的標準，也讓各地清潔隊上緊發條。（彰化縣環保局提供）

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