玩擦邊球！ 中國海外秘密警察局改由雲端運作

中國警察海外聯絡站多由當地僑社負責運作，通常藏身在中國餐館、便利商店或商會辦公室等地點。據悉，美國曼哈頓站就是由頗具影響力的閩籍僑團「美國長樂公會」負責營運。（路透）

2023/08/07 19:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府在全球廣設逾百個「海外秘密警察局」引起各國反彈後，並未停止惡行，反而另闢蹊徑。《澳洲廣播公司》（ABC）近日披露，中方改由雲端技術在澳洲設立無實體門面的線上警務站，並由中國境內警方指揮，以便繼續監控及恐嚇在澳洲的中國異議人士。

ABC掌握的一份中國政府內部文件指出，有一處設置於澳洲境內的中國海外警務聯絡站，是由江蘇省南通市的海安市警方透過雲端技術指揮，沒有固定的場所。該雲端系統結合中國科技巨擘騰訊的雲會議協作平台（類似視訊會議軟體Zoom）和應用程式微信，為澳洲境內的中國公民提供與中國本地警察聯繫的管道，又被稱為「雲上警橋」。值得留意的是，海安聯絡站隸屬於該市的中華全國歸國華僑聯合會，而該會隸屬於中共統戰部。

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這是ABC去年揭露中國2018年在雪梨設立海外警務聯絡站，並與浙江省溫州市警方建立聯繫之後，在澳洲確定的第2個中國警務聯絡站。北京堅稱在海外設立的警務聯絡站由志工組成，主要是幫助海外中國公民辦理更新國民身分證、護照和駕照等行政事務。官媒「新華社」則指出，在澳的中國學生領袖已被招募為海外聯絡官，幫助當地中國留學生使用海安聯絡站雲端系統。ABC取得的中國政府文件還說，海安當局將建立「嚴密的組織網路」，並堅持「大統戰」戰略。

觀察人士憂心，中國海外警務聯絡站可能是中國監視活動的一環，甚至被用來恐嚇居住在海外的中國異議人士，因為這些聯絡站提供的服務，實際上都能由領事館或大使館執行。旅美的前中國警官亞力克斯‧鄧（Alex Deng）向ABC表示，他懷疑中國海外聯絡站是國安警察系統的一部分，「中共的許多行動都在玩擦邊球，不斷試探西方國家的底線。他們認為，如果冒險並取得成功，就能繼續下去，否則就把球收回去。」

國際人權組織「保護衛士」活動主館哈斯（Laura Harth）表示，義大利、英國和荷蘭等國正在調查中國海外警察的存在，而今年七大工業國集團（G7）在日本廣島峰會發表的聲明中也「大力強調」中國有義務尊重「維也納領事關係公約」，所以澳洲政府沒有理由比盟友更輕縱這些指控。澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）2月間也向參議院表示，該機構將調查與澳洲安全有關，或被用作間諜活動或外國干預的平台，這是澳洲真正的威脅。

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