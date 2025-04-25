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    總統特使陳建仁啟程赴梵蒂岡 出席教宗方濟各殯葬彌撒

    天主教教宗方濟各逝世，前副總統陳建仁24日晚間啟程前往梵蒂岡，以總統特使身分出席方濟各殯葬彌撒。（記者朱沛雄攝）

    天主教教宗方濟各逝世，前副總統陳建仁24日晚間啟程前往梵蒂岡，以總統特使身分出席方濟各殯葬彌撒。（記者朱沛雄攝）

    2025/04/25 00:12

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）21日逝世，預計當地時間26日上午10時（台灣同日下午4時）舉行葬禮。前副總統陳建仁24日晚間啟程前往梵蒂岡，以總統特使身分出席方濟各殯葬彌撒。陳建仁登機前表示，方濟各對人類社會和全球各國都有很大貢獻，在和平、普世價值、人道救援上都是各國典範。

    陳建仁曾6度晉見方濟各，並獲教宗親頒教廷宗座科學院院士證章，與教宗關係深厚。陳建仁24日晚間11時45分搭乘華航班機前往梵蒂岡，他在桃園國際機場接受媒體聯訪時表示，這一次奉總統指派擔任特使到梵蒂岡參加教宗方濟各的殯葬彌撒，總統要他特別向方濟各致敬，並祈禱祂能安息主懷、永享榮福，更重要的也希望方濟各教宗在天之靈，能夠保佑台梵關係永固，促進世界的和平、地球的永續。

    陳建仁說，教宗方濟各對人類社會和全球各國都有很大的貢獻，在和平、普世價值、人道救援上都是各國的典範，大家都追念祂。他也代表台灣的全體人民，還有所有的天主教教友向教宗致敬。

    陳建仁感謝天主讓他過去有6次跟方濟各見面的機會。陳建仁指出，方濟各是一個很有理想、生活簡樸的天主教徒典範，對於和平、自由、民主的推動，以及對全球變遷的關心，都是大家所景仰的，他個人也從方濟各身上，學習到很重要的領導者風範。

    陳建仁提到，方濟各曾說，一個好的牧羊人應該要充滿羊群的氣味，而且更重要的，真正的權力就是服務；方濟各是大家學習的典範，有這樣的領導，才能夠讓全世界的自由和平、穩定還有繁榮能夠有所增進。

    前副總統陳建仁登機前表示，教宗方濟各對人類社會和全球各國都有很大的貢獻。（記者朱沛雄攝）

    前副總統陳建仁登機前表示，教宗方濟各對人類社會和全球各國都有很大的貢獻。（記者朱沛雄攝）

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