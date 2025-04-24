基輔遭俄空襲狂轟9死！烏軍消息：凶器是北韓KN-23飛彈

圖為北韓提供給俄羅斯的KN-23短程彈道飛彈。（圖片擷取自CSIS）

2025/04/24 21:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯週三（23日）深夜到週四（24日）凌晨對烏克蘭首都基輔發動大規模空襲，釀成至少9人死亡、數十人受傷及約10人失蹤慘劇。烏克蘭軍方消息人士向外媒《路透》透露，其中一枚擊中住宅大樓的致命武器，是來自北韓的KN-23（或稱KN-23A）彈道飛彈。

報導引述該消息人士說法指出，這枚北韓製飛彈擊中了基輔市中心以西的斯維亞托申區（Sviatoshynskyi）一棟住宅大樓。現場官員說，截至週四上午，仍有約10名居民下落不明，部分人員可能被埋困在瓦礫堆下。

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對於這次具體攻擊，俄羅斯並未直接評論。克里姆林宮僅重申其空襲目標是「軍事及軍事相關」設施。俄羅斯與北韓雙雙否認彼此間存在違反聯合國禁運協議的武器轉移。

自從莫斯科於2022年2月全面入侵烏克蘭而遭到國際孤立後，俄羅斯與北韓的軍事合作關係迅速升溫。烏克蘭方面指控，北韓不僅向俄羅斯提供了數量龐大的砲彈及火箭系統，甚至還提供了數千名部隊以及彈道飛彈。基輔方面說，俄軍自2023年底開始，便在對烏克蘭的攻擊中使用這些北韓飛彈。

烏克蘭軍事情報機構統計，截至2025年初，平壤已向俄羅斯供應了148枚KN-23及KN-24彈道飛彈。提供消息的烏克蘭軍方人士補充說明，KN-23（KN-23A）飛彈可搭載重達一公噸的彈頭，其威力比俄羅斯同級別的飛彈更強大。

不過，烏克蘭軍方在公開發布的戰報中，並未明確指出擊中住宅區的飛彈型號。基輔在空襲後的官方報告中只說，俄軍此次共動用了7枚彈道飛彈，並廣泛標示為「伊斯坎德M型（Iskander-M）／KN-23型」。

北韓武器捲入烏克蘭戰場，不僅令歐洲各國首都高度警惕，也讓南韓及其亞洲盟友深感不安。他們擔憂，北韓從這場戰爭中學習到的經驗，未來某一天可能會被用來對付他們自己。

俄羅斯飛彈24日凌晨重創基輔，造成至少9死數十傷。烏克蘭搜救人員在襲擊現場搜尋搶救。（法新社）

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