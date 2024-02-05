中國特工控遭國民黨出賣入獄 跨海聲請釋憲求償結果曝

憲法法庭裁定不受理12名中國籍人士聲請釋憲案。（資料照）

2024/02/05 22:36

〔記者吳政峰／台北報導〕12名中國籍人士指控，多年前被國民黨吸收，在中國從事情報蒐集，反遭出賣失事被捕，分判3年到18年不等徒刑，出獄後向國防部軍事情報局申請補償金，卻因不符合國家情報工作法的身分要件而受挫。12人質疑相關規定違反平等原則，聲請釋憲，憲法法庭日前裁定不受理。

多名中國人士指控，因唾棄中共政權，多年前主動與國民黨聯繫，表達願意賣命之意。國民黨指派他們在中國從事敵後情蒐，並承諾「如有失事，從優撫卹」。未料國民黨內部人士及大陸工作會（現改制大陸事務部）黨工竟出賣他們，導致多人遭中共國安部門逮捕，分判3年到18年不等徒刑。

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出獄後，其中17人跨海向國民黨求償，卻吃閉門羹，打官司也敗訴，遂依情工法第24條、第25條，改向軍情局興訟請求精神慰問、慰撫金。但最高行政法院認為他們不是國家核備或列管的情報人員，非情工法補償對象，駁回其訴。

其中12人聲請釋憲，主張情工法補償對象只限於國安局、國防部等情報人員，未考量我國於動員戡亂與戒嚴處於非常時期國家體制，部分人員當時雖隸屬於國民黨，但實際上仍替國家情蒐，相關規定害他們無從申請補償，形成差別待遇，違反平等原則。

憲法法庭指出，情工法明確定義範圍只限於國家情報工作，不包括國家以外組織所為，國民黨為政黨，並非國家組織，本不在情工法規範之列，12人主張應符合平等原則，顯無理由。

憲法法庭認為，12人的聲請理由，難謂已具體敘明相關規定、確定終局判決有何牴觸憲法之處，不符合憲法訴訟法要件，日前裁定不受理。本案由第4審查庭主辦，成員為審判長大法官張瓊文、大法官蔡宗珍、大法官朱富美。

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