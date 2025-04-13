針對平民！俄軍突襲蘇梅致32死近百傷 美總統特使：已超越道德底線！

俄羅斯13日發射飛彈襲擊烏克蘭蘇梅，造成嚴重死傷。（路透）

2025/04/13 22:53

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今年1月上任後雖然力促烏俄戰爭停火，但美俄談判遲遲無進展，俄羅斯持續對烏克蘭進行砲火襲擊。今天（13日）俄軍突然對烏國東北部城市蘇梅（Sumy）市中心發射飛彈，造成32人身亡、近百人受傷，是烏國今年以來遭受最嚴重的襲擊。對此，美總統烏俄問題特使凱洛格（Keith Kellogg）稍早發聲譴責俄軍行動。

綜合外媒報導，今天是「棕枝主日」（Palm Sunday，耶穌復活前一個禮拜日），烏國許多民眾上教堂禮拜，不料上午俄羅斯突然發射2枚彈道飛彈襲擊蘇梅，造成嚴重死傷，市中心滿目瘡痍，外媒曝光的照片可以看到多個被裝入屍袋的罹難者橫躺在街道上，街上車輛和建築也遭受毀損。據烏官方統計，此次襲擊已知有32死，另有近百人受傷。

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烏總統澤淪斯基表示，這是該國今年以來遭受最致命的襲擊，呼籲國際社會務必積極對莫斯科採取更加強硬的措施。烏內政部長克里緬科（Ihor Klymenko）批評，俄國是選在如此重要的節日發動攻擊，分明是要故意殺害無辜平民。澤倫斯基幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）指出，俄軍今天發射的飛彈裝有可以同時攻擊多個目標的集束彈藥，目的明顯是為了殺害盡可能多的平民。

對此，美總統特使凱洛格今晚在X平台發聲譴責，「今天是棕枝主日，俄軍對蘇梅平民發動襲擊，致使數十名平民死傷，這已經超越了道德底線！身為前軍事領導人，我確信這種極具針對性的行動是錯誤的。這也是為什麼川普總統努力想要結束這場戰爭的原因。」

Today's Palm Sunday attack by Russian forces on civilian targets in Sumy crosses any line of decency. There are scores of civilian dead and wounded. As a former military leader, I understand targeting and this is wrong. It is why President Trump is working hard to end this war. — Keith Kellogg （@generalkellogg） April 13, 2025

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