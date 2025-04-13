為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    謝土科儀擲筊「金杯落地」！ 左營蓮池潭龍虎塔正式開放

    左營蓮池潭龍虎塔今正式對外開放。（翻攝高雄旅遊網）

    左營蓮池潭龍虎塔今正式對外開放。（翻攝高雄旅遊網）

    2025/04/13 22:26

    〔記者王榮祥／高雄報導〕歷經近兩年整修，左營城邑慈濟宮今舉行謝土科儀，並由管理委員會擲筊獲「金杯落地」後，宣布龍虎塔整修完工、正式對外開放；廟方歡迎大家樓上揪樓下、阿母揪阿爸，一起來龍虎塔走訪觀光。

    左營慈濟宮說明，龍虎塔今上午舉行謝土三獻大典，恭請開基保生大帝金身寶像坐鎮壇中，在立委邱議瑩，及李雅芬、陳玫娟、陳善慧、陳麗珍等多位議員，觀光局長高閔琳、毒防局長陳盈秀共同見證下，開啟龍虎塔嶄新一頁。

    廟方指出，謝土三獻大典由道長陳重理主持，科儀開始先啓請十方百神降臨觀鑒。接著開啟三獻酬謝土府一眾神祇，最後由管委會擲筊請示是否圓滿，首次擲出便是「金杯落地」，象徵謝土科儀圓滿成功！

    廟方宣布，至此龍虎塔整修工程全數告終，塔內也在今天科儀結束後正式對外開放，歡迎大家樓上揪樓下、阿母揪阿爸，一起前來龍虎塔走訪觀光。

    左營蓮池潭龍虎塔夜間點燈。（翻攝立委李柏毅臉書）

    左營蓮池潭龍虎塔夜間點燈。（翻攝立委李柏毅臉書）

    左營城邑慈濟宮今舉行謝土科儀後，宣布龍虎塔整修完工、正式對外開放。（翻攝慈濟宮臉書粉專）

    左營城邑慈濟宮今舉行謝土科儀後，宣布龍虎塔整修完工、正式對外開放。（翻攝慈濟宮臉書粉專）

    左營城邑慈濟宮今舉行龍虎塔整修謝土科儀。（翻攝慈濟宮粉專）

    左營城邑慈濟宮今舉行龍虎塔整修謝土科儀。（翻攝慈濟宮粉專）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播