謝土科儀擲筊「金杯落地」！ 左營蓮池潭龍虎塔正式開放

左營蓮池潭龍虎塔今正式對外開放。（翻攝高雄旅遊網）

2025/04/13 22:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕歷經近兩年整修，左營城邑慈濟宮今舉行謝土科儀，並由管理委員會擲筊獲「金杯落地」後，宣布龍虎塔整修完工、正式對外開放；廟方歡迎大家樓上揪樓下、阿母揪阿爸，一起來龍虎塔走訪觀光。

左營慈濟宮說明，龍虎塔今上午舉行謝土三獻大典，恭請開基保生大帝金身寶像坐鎮壇中，在立委邱議瑩，及李雅芬、陳玫娟、陳善慧、陳麗珍等多位議員，觀光局長高閔琳、毒防局長陳盈秀共同見證下，開啟龍虎塔嶄新一頁。

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廟方指出，謝土三獻大典由道長陳重理主持，科儀開始先啓請十方百神降臨觀鑒。接著開啟三獻酬謝土府一眾神祇，最後由管委會擲筊請示是否圓滿，首次擲出便是「金杯落地」，象徵謝土科儀圓滿成功！

廟方宣布，至此龍虎塔整修工程全數告終，塔內也在今天科儀結束後正式對外開放，歡迎大家樓上揪樓下、阿母揪阿爸，一起前來龍虎塔走訪觀光。

左營蓮池潭龍虎塔夜間點燈。（翻攝立委李柏毅臉書）

左營城邑慈濟宮今舉行謝土科儀後，宣布龍虎塔整修完工、正式對外開放。（翻攝慈濟宮臉書粉專）

左營城邑慈濟宮今舉行龍虎塔整修謝土科儀。（翻攝慈濟宮粉專）

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