「戰狼」趙立堅出事了？妻微博逾3週未更新引揣測

中國前外交部發言人趙立堅在被調離原職後，曾為夫喊冤的趙妻湯天如，被發現微博已多日未更新，引發了趙立堅可能出事的臆測。（美聯社）

2024/01/12 13:06

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國領導人習近平先前推動「戰狼外交」引發多國不滿，近來中國陷入內外交迫狀態，因此開始改變戰狼姿態，尤其是對美國示好。與此同時，先前擔任戰狼的中國多名外交官近年來不是被平調、退休，就是失去蹤影，其中前外交部發言人趙立堅在被調離原職後，曾為夫喊冤的趙妻湯天如，被發現微博已多日未更新，引發了趙立堅可能出事的臆測。

綜合外媒報導，社群平台X有網友在11日爆料，擅長造「愛國」謠的「戰狼」趙立堅失聯，據說涉及外交部窩裡反案被清洗。趙的網紅妻子湯天如微博帳號「大蔥和臭丫頭」已超過3個星期沒有更新；最詭異的是，「大聰和臭丫頭」的最後1條微博發文，時間是在去年12月19日，內容竟然是抱怨趙立堅為國為民賣命而被人詆毀，質疑法律制度缺位，要求徹查此事，「相信國家會還我清白」。

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該條微博發文寫道：「煩請有關部門徹查此事，相信國家會還我清白。如果一個為國為民賣命工作的人員長達幾年被人詆毀這樣都無人問津，那問題在哪裡？」不過，該則發文下方的留言標示：該帳號因被投訴違反《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。

趙立堅在當中國外交部發言人期間，經常使用激烈言辭為中國辯解， 成為戰狼外交的代表人物之一。2023年1月，50歲的趙立堅突然被調任邊界與海洋事務司副司長，湯天如隨後在其微博發文，疑似替丈夫叫屈。

對於趙立堅調離外交部發言人職位，外界一直猜測可能涉及中國外交部內鬥。2023年6月底在前中國外長秦剛出事的消息傳得沸沸揚揚之際，湯天如7月10日在微博連發2篇文章「慶祝」，但近期中國外交事務系統氣氛微妙，多名「戰狼」外交官不是被平調、退休，就是失去蹤影。

中共中央對外聯絡部長劉建超9日罕見訪美，並表示中國不尋求改變現有的國際秩序，還否認中國有過任何形式的戰狼外交。分析指出，劉建超此行的言論與中國外交官過去的鷹派言論大相徑庭，在台灣議題上的回應也很有分寸，這或許因為北京正急於解決國內的經濟問題。

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