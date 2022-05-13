中國沒參加全球疫情峰會 趙立堅氣噗噗：因美方堅持邀台灣

針對中國沒參加第二屆線上「全球新冠肺炎高峰會」，中國外交部發言人趙立堅不滿回應，因為美方不顧中方反對，執意邀請台灣參加，因此中方無法出席。（路透資料照）

2022/05/13 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕第二屆線上「全球新冠肺炎高峰會」於美東時間12日上午9時舉行，會議由美國拜登總統主持，我國應美方邀請，由前副總統陳建仁以預錄致詞方式與會，中國則未參加。針對為何中國沒與會？中國外交部發言人趙立堅13日不滿的回應，因為美方不顧中方反對，執意邀請台灣參加，因此中方無法出席。

趙立堅13日下午主持中國外交部例行記者會，央視記者提問：「美國當地時間5月12日，美國聯合個別國家舉辦第二屆全球抗疫視頻（視訊）峰會。中方對此有何評論？中方為何沒有與會？」

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對此，趙立堅回應稱，「中方歡迎一切有助於國際社會團結抗疫、科學抗疫的努力，但是我們反對任何國家借抗疫搞政治操弄。」他還稱，由於美國不顧中國嚴正立場，「違背國際社會關於一個中國原則的共識，執意邀請台灣方面參會，中方無法出席第二屆全球抗疫視頻（視訊）峰會」。

為應處未來全球公衛危機，美國、加勒比海共同體主席國貝里斯、G7主席國德國、G20主席國印尼及非洲聯盟主席國塞內加爾等國家，在12日共同舉辦第二屆線上「全球新冠肺炎高峰會」，由美國總統拜登主持，台灣應美方邀請，由前副總統陳建仁以預錄致詞方式與會。

陳建仁致詞時表示，為善盡國際義務，台灣承諾將再捐贈150萬美元，以協助提升全球疫苗涵蓋率。陳建仁也強調，武漢肺炎顯示全球衛生危機不僅威脅生命，更可能危害民主、人權及善治；「台灣模式」已向世界證明，現代民主國家可秉持公開透明並運用科技對抗疫情。台灣將持續與民主夥伴合作，與國際社會分享經驗。

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前副總統陳建仁12日以預錄影片方式參與由美國總統拜登主持的全球疫情高峰會。（外交部提供影片）

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