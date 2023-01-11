趙立堅被丟去「坐冷板凳」 矢板明夫：很多中共官員不滿他

中國外交部發言人、戰狼代表人物趙立堅傳出卸任新聞司副司長、發言人，調任外交部邊界與海洋事務司副司長。（法新社）

2023/01/11 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國戰狼代表人物趙立堅卸任新聞司副司長、發言人，調任外交部邊界與海洋事務司副司長。對此，日本資深媒體人矢板明夫也發表對於趙立堅「坐冷板凳」的看法，他表示，有很多中共官員不滿趙譁眾取寵的發言。

矢板明夫在臉書貼文表示，曾給外媒記者們帶來無限「歡樂」的趙立堅被調走，調到不為人知的小衙門「邊界與海洋事務司」，雖然同樣是擔任副司長，但以後將沒有鎂光燈、沒有環球時報的頭版頭條，也沒有小粉紅們的掌聲了，「簡單說，就是去『坐冷板凳』了」。

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矢板明夫指出，趙立堅2020年2月開始擔任外交部發言人，不到3年就離開，任期算是短的，應該是上面有人對他的表現不甚滿意。他細數趙立堅過往發言「FBI 說的話你也能信？」、「龐皮歐每一次開口，中國人民就更擁護中國共產黨」、「在座各位能在抗擊疫情期間生活在中國，你們就偷著樂吧！」這些話粗俗直白，完全不像出自一個職業外交官之口，雖然經常被外媒引用，卻對中國的國際形象有非常嚴重的負面影響。

矢板明夫說，對趙立堅這些譁眾取寵發言感到不滿的中共官員有很多，新任的外交部長秦剛應該就是其中一個，「我在北京當特派員的時候，每週都會出席外交部的記者會，經常和秦剛打交道。每年春節前，外交部新聞司和外媒記者都會有聚餐，秦剛是幾個外交部發言人中，私下聊天時最不打官腔的一個。雖然後來當了外交部副部長之後，秦剛的態度也有所改變，好像也有意在配合習近平主導的戰狼外交。但在他看來，像趙立堅這種只會放狠話、到處得罪人的發言人，應該是不合格的」。

矢板明夫表示，去年六月，被認為可能接任外交部長的「大戰狼」、力挺俄羅斯的樂玉成，被調去了廣電總局，如今「小戰狼」趙立堅也走了，「這會是中共打算放棄『戰狼外交』的一個信號嗎？我認為有必要繼續觀察」。

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