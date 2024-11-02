ITF台北國際旅展人潮爆！ 老爺、寒舍出現「千萬刷手」

開展不到一個小時，便有部分信用卡滿額禮已被兌換。（台北國際旅展主辦單位提供）

2024/11/02 17:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕ITF台北國際旅展開展第二天適逢週末假日，一早就吸引前來追星、搶購優惠的人潮，主辦單位透露，老爺與寒舍集團都出現「千萬刷手」，老爺業績達4200萬、寒舍集團達3000萬、凱撒飯店連鎖集團1200萬、台北遠東香格里拉酒店業績達1000萬，開展不到一個小時，便有部分信用卡滿額禮已被兌換。

五福旅遊主打2025年春季賞櫻郵輪之旅，歌詩達莎倫娜號佐世保濟州賞櫻自主遊6天、福岡釜山賞櫻自主遊6天，同房第3、4人只需8900元起；燦星旅遊則推出日本祭典郵輪行程，走訪日本青森睡魔祭與熊野大花火節的公主遊輪，旅展優惠價4萬4500元起；鳳凰旅遊《歌詩達莎倫娜號～基隆港登船遊日韓》行程，明年4月到9月系列行程，旅展搶購價每人最低只要4900元起（同房第三、四人）；易飛網的MSC地中海郵輪榮耀號5/6日跳島玩日本行程，售價3萬900元起，旅展預訂享每房最高現省6000元。東南旅遊獨家和平號Peace Boat環遊世界，最低只要29萬9000元，現場下單優惠1萬元，再加贈1萬日圓船上消費金。

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另外，泰國館為迎接2025「驚豔泰國觀光年」邀請8家旅行社推廣行程，展場購買泰國行程加碼贈摺疊旅行包，還可參加抽獎將泰國來回機票、住宿券大獎。

馬來西亞砂拉越和沙巴旅遊局聯合多家旅遊業者推出多項海島度假套裝行程，最低售價7299元起。砂拉越展館推最低85折起台北飛古晉機票，現場購買還加贈限量版藍芽喇叭；沙巴展館下單滿額即可參加抽獎，有機會獲得沙巴來回機票等驚喜好禮。

AirAsia全台獨家台北-沙巴單程未稅0元起，展期間現場下單全航線冬季航班、行李托運8折優惠，再加碼抽大倉久和大飯店行政客房住宿券、AirAsia直飛航線機票，只要下載AirAsia MOVE APP還可免費玩「人人有禮拉霸機」，七張機票及限量周邊大放送。

交通部觀光署規劃的「遊台灣熊自在Explore Taiwan, Stay Chill」國家景區館展區規劃智慧觀光情報站、沉浸式劇場、VR體驗區及3D探索號等數位體驗。展期4天依序推出綠色永續旅遊日、親子日、親海日及親山日，更串聯1樓台灣館、4樓台灣好樂園館、鐵道旅遊館及本館4個展館的電子集章活動，可兌換限量禮物。

國家森林館將「雲頂上最美車站」祝山車站搬進展場，館內以阿里山軸帶為題，提供民眾精選遊程與超人氣森林特色商品，遊程內容包括森林療癒與林場體驗、巨木群探索、星空茶席、日出小火車等活動，更開放預購以「瓜界愛馬仕」極光哈密瓜入酒製成的「祝山極光啤酒」，和每日限量25組的「林鐵全線通車紀念酒」。

客家館以「客庄小旅行－樂活、舒活、慢活」主題，邀請來自台三線、六堆及台九線的旅行業、客庄社區、等路，行程包含六堆客家遊、花東秘境減碳之旅、水圳探秘、茶金之旅、海客牽罟等。

金門展館以「湖光馥郁」題宣傳金門國際海洋藝術季，現場有金門人氣伴手禮，每日都有好禮大方送活動，還有離島專屬超值遊程，涵蓋團體及自由行客製化行程等多元旅遊商品。

展期間每日11點燦星展攤都有秋田犬可愛登場。（台北國際旅展主辦單位提供）

AirAsia全台獨家台北-沙巴單程未稅0元起，展期間現場下單全航線冬季航班、行李托運8折優惠。（台北國際旅展主辦單位提供）

泰國館為迎接2025「驚豔泰國觀光年」，邀請8家旅行社共同推廣泰國行程。（台北國際旅展主辦單位提供）

國家森林館提供民眾精選遊程，與超人氣森林特色商品。（台北國際旅展主辦單位提供）

想要獲得大會每日限量滿額禮，及早鳥禮的民眾，敬請把握。（台北國際旅展主辦單位提供）

舞台活動精彩不間斷，日本搞笑藝人粘土大介分享日本長崎縣魅力祕境。（台北國際旅展主辦單位提供）

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