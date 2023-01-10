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    戰狼趙立堅被降職 美學者：妻子不當言論影響大

    專家認為，趙立堅調任實際上是被降職，可能是受到他妻子先前的不當言論所影響。（路透）

    專家認為，趙立堅調任實際上是被降職，可能是受到他妻子先前的不當言論所影響。（路透）

    2023/01/10 08:53

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人、戰狼代表人物趙立堅傳出卸任新聞司副司長、發言人，調任外交部邊界與海洋事務司副司長，專家認為，趙立堅調任實際上是被降職，可能是受到他妻子先前的不當言論所影響。

    根據《自由亞洲電台》報導，旅美中國憲政學者王天成指出，趙立堅此次調任看起來是「平調」，行政級別是相同的，但外交部新聞司副司長、外交部發言人的職位比海洋司副司長重要得多，實際上趙立堅是被降級。王天成認為，趙立堅之所以被降級，可能是因為他妻子的言論引起高層不快。

    流亡美國的六四學運領袖王軍濤同樣也認為，趙立堅的職位變動是受他妻子不當言論的影響，而趙立堅卸任發言人，可能代表中國強硬的戰狼外交政策會有所鬆動。王軍濤指出，戰狼外交是習近平所提倡的，但習近平不會為此承擔責任，而是讓下屬承擔，因此趙立堅當然首當其衝。

    趙立堅妻子湯天如日前在微博批評參與白紙革命的民眾，許多網友翻出湯天如在上海封城期間在德國爽玩的一系列照片，逼得湯天如一度關閉微博。在去年12月下旬湯天如則在微博發文表示「買不到退燒藥，感到無助」，被許多網友吐槽、諷刺，最後湯天如將該篇文章刪除。

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