趙立堅也「陽了」？20天沒露面 老婆抱怨買不到藥被嗆到刪文

中國外交部發言人趙立堅疑似染疫。（路透）

2022/12/22 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人趙立堅疑似感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），他的妻子湯天如日前在微博發文表示買不到退燒藥，感到好無助。不過遭到許多網友嘲諷後，該篇文章已刪除。

湯天如19日透過微博帳號「大聰和臭丫頭」發文表示：「你要發燒幾天才會好，已經一周多了，買不到消炎藥、感冒藥、退燒藥，好無助。這些藥都去哪裡了？」並在文章中搭配哭泣表情符號。

請繼續往下閱讀...

不過，該篇文章隨即遭到許多網友吐槽，質疑她說買不到藥根本是在裝，「我靠大聰和臭丫頭買不到藥，服了」、「你x的買不到藥，裝啥呢」，眼見「逆風」，湯天如不久後便將文章刪除。

20日，湯天如則改發了另一篇文稱：「希望大家把退燒藥，感冒藥物拿出來分享給身邊急需的人，我們相互幫助一起去克服眼前的困難。感謝鄰居分享的4粒退燒藥解決了我們的困難。只要人人心中有愛，團結互助，我們的世界會更美好。這些藥物只是短期短缺，很快就會補充到位。」

據悉，中國外交部發言人通常會輪流主持例行記者會，但趙立堅從2日到今天都沒有現身，或許身體狀況真的微恙。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

中國外交部發言人趙立堅妻子湯天如日前發文稱買不到退燒藥，疑似趙立堅已確診武漢肺炎。（圖擷取自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法