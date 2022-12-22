為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    趙立堅也「陽了」？20天沒露面 老婆抱怨買不到藥被嗆到刪文

    中國外交部發言人趙立堅疑似染疫。（路透）

    中國外交部發言人趙立堅疑似染疫。（路透）

    2022/12/22 20:33

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人趙立堅疑似感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），他的妻子湯天如日前在微博發文表示買不到退燒藥，感到好無助。不過遭到許多網友嘲諷後，該篇文章已刪除。

    湯天如19日透過微博帳號「大聰和臭丫頭」發文表示：「你要發燒幾天才會好，已經一周多了，買不到消炎藥、感冒藥、退燒藥，好無助。這些藥都去哪裡了？」並在文章中搭配哭泣表情符號。

    不過，該篇文章隨即遭到許多網友吐槽，質疑她說買不到藥根本是在裝，「我靠大聰和臭丫頭買不到藥，服了」、「你x的買不到藥，裝啥呢」，眼見「逆風」，湯天如不久後便將文章刪除。

    20日，湯天如則改發了另一篇文稱：「希望大家把退燒藥，感冒藥物拿出來分享給身邊急需的人，我們相互幫助一起去克服眼前的困難。感謝鄰居分享的4粒退燒藥解決了我們的困難。只要人人心中有愛，團結互助，我們的世界會更美好。這些藥物只是短期短缺，很快就會補充到位。」

    據悉，中國外交部發言人通常會輪流主持例行記者會，但趙立堅從2日到今天都沒有現身，或許身體狀況真的微恙。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    中國外交部發言人趙立堅妻子湯天如日前發文稱買不到退燒藥，疑似趙立堅已確診武漢肺炎。（圖擷取自網路）

    中國外交部發言人趙立堅妻子湯天如日前發文稱買不到退燒藥，疑似趙立堅已確診武漢肺炎。（圖擷取自網路）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國學校招聘條件列「陽過先錄用」 網狠酸：中國特色
    2022/12/19 16:35

    中國學校招聘條件列「陽過先錄用」 網狠酸：中國特色
    「老胡」陽了！胡錫進確診竟說：這下「踏實」了
    2022/12/16 17:31

    「老胡」陽了！胡錫進確診竟說：這下「踏實」了

    直播驚見女神現身 這款「發光霜」爆紅
    北京疫情反撲傳多人染疫亡 中國官方例行記者會接連取消
    2022/12/14 17:35

    北京疫情反撲傳多人染疫亡 中國官方例行記者會接連取消
    中國疫情持續擴大 單日新增確診2萬8062例
    2022/12/06 10:20

    中國疫情持續擴大 單日新增確診2萬8062例

    京澄為樂－風禾公園・睦居哲學
    香港4歲男童嘔吐亡死後檢出武肺陽性 可能成最年輕死亡病例
    2022/02/12 10:32

    香港4歲男童嘔吐亡死後檢出武肺陽性 可能成最年輕死亡病例
    醫院、檢疫所都沒空房！醫：只能請快篩陽性患者回家休息
    2021/05/26 09:58

    醫院、檢疫所都沒空房！醫：只能請快篩陽性患者回家休息
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播